New Era Cap mietet Bürofläche in Leitrad Lofts

Die New Era Cap GmbH zieht innerhalb von Köln-Ehrenfeld um und wird neuer Mieter in den Leitrad Lofts. In dem restaurierten Industriegebäude, einer ehemaligen Schiffsschraubenfabrik in der Lichtstraße 25, entfallen ab dem 01.11.2023 rund 480 m² auf die künftigen Büroräumlichkeiten der amerikanischen Cap- und Bekleidungsmarke. Insgesamt umfasst der Gebäudekomplex, der sich im Eigentum der Gruhl & Söhne GbR befindet, rund 9.000 m² verteilt auf fünf Etagen. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig.

.