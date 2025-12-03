Neuzugang in NRW: Saller stärkt Bestand mit Center in Viersen

Die Saller Unternehmensgruppe setzt ihre Einkaufstour unvermindert fort: Nach ihren zuletzt getätigten Ankäufen in Sachsen und Niedersachsen setzt der Bestandshalter bei seinem Portfolioausbau jetzt erneut auf Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen hat sich ein voll vermietetes Nahversorgungszentrum in Viersen gesichert. Mit dieser Akquisition vergrößert sich das Portfolio in NRW auf zwanzig Liegenschaften.

.

Auf dem circa 19.900 m² großen Grundstück in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 18 wurde Anfang der 1990er-Jahre zunächst ein Baumarkt errichtet, der 2002 in ein Nahversorgungszentrum umgenutzt wurde. Heute befinden sich auf rund 5.000 m² Mietfläche ein in 2024 modernisierter Netto-Markt, ein Rossmann, ein der Zoofachmarkt Fressnapf und der Möbelfachmarkt Jysk, ein Bäcker sowie mehr als 200 Parkplätze. Damit weist der Mietermix bei einer FMCG-Quote von knapp 80 Prozent ein hohes Maß an Synergie auf und profitiert von der Bekanntheit der vertretenen Filialisten.



Saller wird das Objekt selbst bewirtschaften. Der neue Eigentümer sieht in dem Nahversorgungszentrum wegen der Festsetzung als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel noch Entwicklungspotenzial. Der Sonderstandort liegt im Süden des Stadtteils Alt-Viersen in einer Gewerbegebietslage an einer verkehrsgünstigen Lage, die sich vor allem durch die Nähe zur Gladbacher Straße sowie die Funktion der Ernst-Moritz-Arndt-Straße als West-Ost-Erschließung des Stadtteils Viersen ergibt.



Die Transaktion wurde von Colliers International Deutschland vermittelt.