Neuzugang bei GRR Garbe Retail: Thomas Wagner stärkt Führungsteam

Mit Thomas Wagner erweitert GRR Garbe Retail zum Jahresstart 2026 seine Geschäftsführung. Der Immobilienökonom übernimmt unter anderem die operative Leitung sowie die Bereiche Real Estate und Project Management. Die personelle Verstärkung erfolgt vor dem Hintergrund der geplanten europäischen Expansion und der wachsenden Bedeutung lebensmittelgeankerter Nahversorgungsimmobilien.

.

Thomas Wagner übernimmt dabei die operative Leitung bei GRR Garbe Retail. Neben dem kaufmännischen Bereich verantwortet er das Real Estate Management und das Project Management. In dieser Rolle wird er die Strukturen und Prozesse des Unternehmens gezielt auf die geplante Expansion der nächsten Jahre ausrichten. Jan Heidelmann wird sich stärker auf die Entwicklung der Unternehmensstrategie konzentrieren, inklusive der nationalen und internationalen Weiterentwicklung auf europäischer Ebene. Dabei konzentriert er sich auf die Bereiche Capital Markets & Strategy, Fondsmanagement und Business Development. Andreas Freier verantwortet weiterhin das Transaction Management und Asset Management.



„Mit dieser Struktur sind wir hervorragend aufgestellt, um GRR Garbe Retail als führende voll integrierte paneuropäische Plattform für Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien weiter auszubauen. Das Segment der lebensmittelgeankerten Nahversorgung überzeugt durch strukturell stabile Nachfrage und resilienten Cashflow – gerade in einem volatilen Marktumfeld“, erklärt Christopher Garbe, geschäftsführender Gesellschafter bei Garbe.



Thomas Wagner ist Immobilienökonom, Diplom-Kaufmann und Diplom-Bauingenieur. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, davon 13 Jahre in leitenden Funktionen. Zu seinen letzten Stationen zählen die LBBW Immobilien Management GmbH sowie die OFB Projektentwicklung und die GGM Gesellschaft Gebäudemanagement, beide Teil der Helaba Immobiliengruppe.



„Thomas Wagner bringt umfassende Erfahrung über den gesamten Immobilienlebenszyklus mit. Besonders wertvoll ist seine Expertise in Transformationsprozessen, die er für die Organisationsentwicklung, die Digitalisierung und die Einführung von ESG-Standards verantwortet hat. Damit setzt er wichtige Impulse für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens“, ergänzen Andreas Freier und Jan Heidelmann, Geschäftsführer von GRR Garbe Retail.