Neuzugänge in den Kölner Top-Lagen Schildergasse und Breite Straße

In den beiden Kölner Top-Lagen Schildergasse und Breite Straße gibt es mit der amerikanische Burgerkette Five Guys sowie der Floristikkette Blume 2000 zwei Neuzugänge. Beide Anmietungen wurden von Lührmann vermittelt.

Kölns Bestlage

Auf rund 600 m² plant die amerikanische Burgerkette Five Guys noch dieses Jahr ein Restaurant in der Schildergasse 113-117 zu eröffnen. Es wird einer der größten Stores der Kette in Deutschland. Vormieter der Fläche war Parfümerie Pieper, die diese interimsweise Ende November 2019 von Gerry Weber übernommen hatte [wir berichteten].



„Köln stand schon lange auf unserer Wunschliste. Umso mehr freut es uns, dass wir so eine außergewöhnliche Location gefunden haben und wir sind gespannt auf die Eröffnung“, so Jörg Gilcher, Head of Germany bei Five Guys.



Positive Entwicklung der Breiten Straße

Am Standort Breite Straße 25-27 wird außerdem die Floristikkette Blume 2000 seine vierte Filiale in der Stadt eröffnen. Auf rund 120 m² werden künftig frische Blumen und Pflanzen angeboten, wo einst über Jahrzehnte „Hoss Delikatessen“ eingekauft werden konnten.