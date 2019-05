Neuwirth Finance platziert Mezz-Tranche für Lange Gruppe

Neuwirth Finance hat für die Lange Grundbesitz II GmbH – ein Unternehmen der Lange Gruppe – eine Mezz-Tranche erfolgreich platziert.

.

Im Zuge einer Denkmalsanierung wird die historische Schule in Nagold in Baden-Württemberg in ein attraktives Wohnobjekt mit 60 Wohneinheiten und einer Gesamtfläche von ca. 4.600 m² revitalisiert.



„Durch das Arrangieren der Mezz-Tranche haben wir durch Neuwirth Finance eine schnelle und unkomplizierte Eigenkapital-Lösung gefunden. Sowohl die Abwicklung als auch die Bedingungen waren für unser Vorhaben ideal“, so Lutz Christian Lange, Geschäftsführer der Lange Gruppe.