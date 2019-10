Neuvertragsmieten stagnieren, Eigentumswohnungen werden immer teurer

Der F+B-Wohn-Index Deutschland als Durchschnitt der Preis- und Mietentwicklung von Wohnimmobilien für alle Gemeinden in Deutschland stieg im 3. Quartal 2019 im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 % und im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,9 %. Die Wachstumsdynamik ist nach Beobachtungen von F+B zu Beginn der zweiten Hälfte 2019 in der Gesamtschau des deutschen Wohnimmobilienmarktes weiterhin verhalten.

.

Die Preise für Eigentumswohnungen und für Ein- und Zweifamilienhäuser laufen - mit einem Abstand von 1,0 bzw. 0,9 Prozentpunkten allein im 3. Quartal 2019 - der Entwicklung der Neuvertragsmieten weiter davon. „Trotz Warnungen verschiedener Institute, der Deutschen Bundesbank und der EZB vor dem Entstehen einer Preisblase vor dem Hintergrund eines sich anbahnenden Konjunkturabschwungs geht die Schere zwischen Preisen und Miete weiter auseinander“, sagte Dr. Bernd Leutner, Geschäftsführer von F+B. Und weiter: „Auf der ExpoReal wurde deutlich, dass international mit einer neuen Welle von Anlagekapital gerechnet werden muss.“



Staatsanleihen im Umfang von mehreren Milliarden Dollar werden fällig und gehen nach übereinstimmender Meinung von Experten zu großen Teilen erneut auf den deutschen Immobilienmarkt. „Bei der wohl unstreitig noch langanhaltenden Nullzinsphase, hat der Zins als traditioneller Faktor für die Höhe der Rendite nahezu ausgedient. F+B interpretiert diese Entwicklung als Flucht in Realwerte, die - anders als Gold - zwar gemanaged werden müssen, aber neben den antizipierten weiteren Wertsteigerungen immerhin regelmäßigen Cash-Flow erzeugen. Insofern rechnet F+B aktuell nicht mit einer Trend-wende auf dem deutschen Immobilienmarkt“, erklärte der F+B-Chef.



Eigentumswohnungen verteuerten sich also mit einem Preisanstieg von 1,0 % allein gegenüber dem Vorquartal 02-19. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern stiegen die Preise in einer Seitwärtsbewegung um 0,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 3/2018 liegen die ETW mit 5,9 % deutlich vor den Eigenheimen mit 4,0 %. Beide Objektarten übertreffen damit den Durchschnittswert des F+B-Wohn-Index von 3,9 % und sind für die Gesamtperformance des Wohn-Index verantwortlich.



Im Gegensatz dazu stagnierten die Neuvertragsmieten im Vergleich der Quartale 3-19 zu 2-19 erneut bei 0,0 %. „Damit setzt sich der von F+B im ersten Quartal 2019 gemessene Trend von leicht sinkenden, maximal aber stagnierenden Angebotsmieten weiter fort“, erklärte Leutner. Im Jahresvergleich zum 3. Quartal 2018 konnte noch ein Wachstum der Angebotsmieten um 0,7 % gemessen werden, mit ebenfalls deutlicher Tendenz nach unten. Auch die Betrachtung der Top 50-Standorte des deutschen Mietenniveaus legt eine ähnliche Interpretation für eine allmähliche Marktberuhigung nahe. „So sind in 15 von 50 der teuersten Städte Deutschlands die Mieten im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2018 gilt dies immerhin noch für jede fünfte Stadt“, beobachtete der Immobilienforscher.



Die Bestandsmieten stagnierten bundesweit mit 0,3 % im Vergleich von Q3-2019 zum Vorquartal ebenfalls. Zum gleichen Vorjahresquartal konnte noch ein Anstieg von 1,4 % festgestellt werden, also doppelt so hoch wie die Neuvertragsmieten. Der Verbraucherpreisindex stieg im Zeitraum von September 2018 bis September 2019 dagegen um 1,2 %.



Die Mietentwicklung bei Neuvertrags- und bei Bestandsmieten bewegt sich also mittlerweile nahezu im Gleichklang mit der Inflationsrate, so dass die Mieten somit real konstant bleiben. Noch vor wenigen Jahren waren insbesondere die Angebotsmieten neben den Energiekosten die zentralen Preistreiber der allgemeinen Lebenshaltungskosten.



„Wir sollten daher nicht die Mietentwicklung auf einigen Top 7-Standorten - und dort oftmals konzentriert auf besonders begehrte Trend- und Innenstadtviertel - auf die Lage in ganz Deutschland verallgemeinern und auf dieser Grundlage die Mietentwicklung immer wieder skandalisieren“, so der F+B- Geschäftsführer.



Der Preisanstieg für einzelne Mehrfamilienhäuser stagnierte im bundesweiten Durchschnitt im Vergleich zum Vorquartal mit jetzt -0,2 %. Im Jahresvergleich stiegen die Preise für diese Anlageobjekte um 1,4%. F+B weist allerdings darauf hin, dass der Index für MFH nicht repräsentativ für dieses Marktsegment insgesamt ist. Abgebildet werden ausschließlich jene Objekte, die auf den Immobilienportalen angeboten wer- den. Das betrifft häufig kleinere MFH in eher kleineren und mittelgroßen Städten, z. T. auch in strukturschwachen Regionen.



Größere Objekte und Pakete mit mehreren MFH werden fast ausschließlich von Großmaklern gehandelt und nicht öffentlich inseriert. Der F+B-Index für Mehrfamilienhäuser zeigt allerdings auch eindrucksvoll, dass bei reinen Anlageobjekten nicht überall in Deutschland die Preise durch die Decke schießen. Neuvertragsmieten und Bestandsmieten verteuerten sich mit 0,7 % bzw. 1,4 % im Vergleich zu ihren Vorjahresquartalen nach wie vor deutlich unterhalb des Anstiegs des Gesamt-Index von 3,9 %.



Auch die relativen Abstände zum Gesamt-Index bleiben in etwa auf dem Niveau der Vorberichte. Die Entwicklung im Langfristvergleich Bei Einfamilienhäusern (EFH) stieg der Index für diese Nutzungsart im Vergleich von Q3/2019 zu Q3/2014, also in den letzten fünf Jahren, um 32,6%, bei den Mehrfamilienhäusern (MFH) nur um 6,5 %. Im Zehn-Jahresvergleich übertreffen ebenfalls die EFH mit 55,0 % die MFH deutlich mit 15,1 %.



Eigentumswohnungen verteuerten sich innerhalb der letzten fünf Jahre im bundesweiten Mittel um 34,7 % und in den vergan- genen zehn Jahren sogar um 74,4 %. Die Neuvertragsmieten veränderten sich in den letzten fünf Jahren um 10,6 % und in den vergangenen zehn Jahren um 19,8 %. Die Bestandsmieten entwickelten sich wie üblich etwas moderater um jeweils 5,8 % (Q3/2019 zu Q3/2014) bzw. 9,7 % (Q3/2019 zu Q3/2009). Zum Vergleich: Der seit 2004 vierteljährlich aktualisierte deutschlandweite F+B-Wohn-Index über alle Arten bei Wohnimmobilien (Eigentums- und Mietwohnungen) stieg im Fünf-Jahresvergleich der dritten Quartale um 26,4 % und binnen zehn Jahren um 47,6 %.



Mietendeckel in Berlin – Konsequenzen für Investoren

Am 22. Oktober 2019 hat der Berliner Senat den Gesetzentwurf für die Einführung eines Mietendeckels beschlossen, der die Mieten ab dem Stichtag 18. Juni 2019 für die Dauer von fünf Jahren einfrieren soll [wir berichteten]. Mietsenkungen sollen in zwei verschiedenen Konstellationen möglich sein. Die wichtigste betrifft Bestandsmietverträge. Bestandsmieten, die 20 % über den geplanten Mietobergrenzen liegen, können auf Antrag gekürzt werden. Als Mietobergrenzen dienen die Werte des Mietspiegels 2013 ergänzt durch Zu- oder Abschläge je nach Lagekategorie. Falls es zu einem Mieterwechsel kommt, darf die neue Miete nicht angehoben werden. Lag die Vormiete bereits über der Mietobergrenze, kann auch sie auf Antrag reduziert werden. Spätestens im ersten Quartal 2020 soll das Gesetz in Kraft treten.



„Die Mietpreisbremse, noch vor einem Jahr das zentrale Feindbild von Wohnungseigentümern und Immobilienverbänden, wirkt nun geradezu harmlos gegen dieses Maßnahmenpaket mit seinen massiven Eingriffen in den Wohnungsmarkt, wie es sie seit Mitte der 1960er Jahre in Westdeutschland und seit 1990 in den Neuen Ländern nicht mehr gegeben hat“, bemerkt Dr. Bernd Leutner.



Nach Beobachtung von F+B reagieren die meisten Wohnungsbestandshalter mit Trotz. Sie hoffen, die regulatorische Durstphase zu überstehen, um dann mit noch wertigeren Immobilien aus ihr hervorgehen zu können. Oder sie konzentrieren sich auf den Neubau bzw. neugebaute Wohnungen ab Bezugsdatum 1. Januar 2014 oder auf geförderte Wohnungen.



„Sicherlich werden viele ihre Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen reduzieren. Eine Wirkung, die in allen planwirtschaftlichen Regulierungsmodellen weltweit auftreten oder aufgetreten sind“, so Leutner weiter. Die entscheidende Frage wird nun sein, ob man sich als Investor weiter in Berlin engagieren soll, ob man Bestände verkaufen oder komplett auf Neubau und Sozialwohnungen umschwenken soll. „Hier kommt es entscheidend auf die persönliche Einschätzung an, ob der Gesetzentwurf Rechtskraft erlangt, ob das Gesetz vor Gericht Bestand hat und - falls die Rechtswidrigkeit - festgestellt wird, wie mit den zwischen- zeitlich eingetretenen Einnahmeverlusten der Wohnungseigentümer umgegangen wird“, analysiert der Hamburger Wohnungsexperte.



Entscheidend für die Wohnungsmärkte in den deutschen Großstädten wird zudem sein, ob die Gesetzesinitiativen in Berlin auch anderswo zu einer verschärften Regulierung führen werden. F+B macht für Berlin insbesondere darauf aufmerksam, dass vor diesem Hintergrund der Berliner Mietspiegel 2019 als wichtigstes Begründungsinstrument für Mieterhöhungen in Bestandsmietverhältnissen vollständig ausgehebelt wird. Es existiert ein gültiger Mietspiegel und eine neue Wohnlageklassifikation von 2019. Beide werden durch den Mietendeckel in ihrer Wirkung quasi abgeschafft.



„Sollte also die Verfassungskonformität des Berliner Gesetz(entwurfs) festgestellt werden, rechnet F+B mit tausenden, wenn nicht zehntausenden von zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, wo um die rechtmäßige Festlegung der Miethöhe einschließlich der Zu- und Abschläge sowie um geforderte Mietsenkungen vor Gericht gestritten werden wird - das Gegenteil dessen, was an Mietfrieden stiftender Wirkung durch die qualifizierten Mietspiegel in Berlin und darüber hinaus seit Jahrzehnten gelebte Praxis ist“, warnt Leutner.



Schon bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs wurde offiziell mitgeteilt, dass zur Umsetzung und Kontrolle des Gesetzes 250 neue Stellen in der Berliner Verwaltung geschaffen werden müssen. „Wir machen darauf aufmerksam, dass diese Stellen, z. B. für die Beschleunigung von Baugenehmigungs- und Planungsverfahren eingesetzt, Berlin auf einen Spitzenplatz unter den neubaufreundlichsten Kommunen Deutschlands katapultieren würden“, so Leutner.



Profitieren werden nach Ansicht von F+B vor allem jene Wohnungsbestandshalter, die mit Mut zum Risiko und im Vertrauen auf die deutsche Rechtsordnung sich nicht von der Gesetzesinitiative beirren lassen, in der Stadt bleiben und vorübergehende Einbußen in Kauf nehmen. F+B rechnet nicht damit, dass sich Bestandshalter in größerem Stil aus Berlin zurückziehen und nun größere Portfolios auf den Markt kommen. Wenn dies doch geschieht, dann mag ein von vornherein geplanter Exit dahinterstehen, der z. B. eine Desinvestition nach Erreichen eines bestimmten Quadratmeterpreises vorsieht. Trifft jenes zu, dürften die jüngsten wohnungspolitischen Entscheidungen des Senats beschleunigend wirken.



Für die Mehrheit der Investoren, die in Berlin engagiert bleibt, ergeben sich so neue Kaufopportunitäten, allerdings auf nahezu unverändert hohem Preisniveau. Sollte sich allerdings der geplante Mietendeckel verfestigen und vor Gericht Bestand haben, ist mit Preisrückgängen auf breiter Front zu rechnen. Nach Eindruck von F+B haben sich viele Aktionäre, Kapitalgeber und Fondszeichner bereits mit zeitweisen monetären Einbußen abgefunden und sehen aber auf längere Sicht nach wie vor mehr Chancen als Risiken am Standort Berlin.