Neuvertragsmieten sinken im 3. Quartal auf breiter Front

Der F+B-Wohn-Index Deutschland als Durchschnitt der Preis- und Mietentwicklung von Wohnimmobilien für alle Gemeinden in Deutschland stieg im 3. Quartal 2020 im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 % und im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,6 %. Die mit dem Index gemessene Wachstumsdynamik hat sich also im Verlauf des 3. Quartals 2020 in der Gesamtschau des deutschen Wohnimmobilienmarktes erneut deutlich abgeschwächt. Ursache der relativen Stagnation waren auf Jahressicht die Preise für Einfamilienhäuser. Innerhalb der letzten drei Monate pendelten alle Einzelwerte des Index um die Nulllinie herum. „Bundesweit hat im Durchschnitt des 3. Quartals 2020 damit die Entwicklung von Mieten und Preisen stagniert“, erklärte Dr. Bernd Leutner, Geschäftsführer des Hamburger Research-Instituts F+B bei der Vorlage des Wohn-Index 3-20.

F+B beobachtet ein in der Bundesperspektive weiteres leichtes Abschwächen der Preisdynamik im Eigentumssegment gegenüber den Neuvertragsmieten. Eigentumswohnungen verteuerten sich mit einem Preisanstieg von nur noch 0,6 % gegenüber dem Vorquartal Q2/2020. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern stiegen die Preise lediglich um 0,5 %. Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal Q3/2019 liegen die ETW mit 5,5 % weiterhin deutlich hinter den Ein- und Zweifamilienhäusern mit 8,6 %. Eigenheime dominieren damit endgültig die Gesamtperformance des Wohn-Index. „Wir sind der Auffassung, dass die Corona-Pandemie hier einen zusätzlichen und offenbar auch nachhaltigen Nachfrageschub – bei gleichzeitig beschränktem Angebot – erzeugt hat“, sagte der F+B-Chef.



Nach einer nunmehr fast zweijährigen Stagnationsphase sinken die Neuvertragsmieten im Vergleich der Quartale Q3/2020 zu Q2/2020 um -0,9 %. Im Jahresvergleich mit dem 3. Quartal 2019 lag die Wachstumsrate der Angebotsmieten mit +0,1 % zwar noch etwas höher; F+B rechnet aber auch hier in den nächsten Quartalen mit einer Annäherung der Jahresvergleichswerte an die Nulllinie. Bernd Leutner: „Im Bundesdurchschnitt gehören damit exorbitante Mietensteigerungen endgültig der Vergangenheit an.“ Auch die Betrachtung der Top 50-Standorte in Deutschland mit dem höchsten Mietenniveau legt eine ähnliche Interpretation für diesen Trend nahe. So sind im Vergleich zum Vorquartal in 28 der 50 teuersten Städte Deutschlands die Mieten bei der Neuvermietung gesunken (im Vergleich der Quartale Q2/2020 zu Q1/2020 betraf dies 18 Städte). Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019 gab es reale Mietpreisrückgänge in 10 der teuersten 50 Städte. Nach Beobachtungen von F+B hätten die Corona-bedingten wirtschaftlichen Verwerfungen als Nachwirkungen des ersten Lockdowns vom Frühjahr 2020 zu noch stärkeren Rückgängen bei den Mieten geführt, wenn es die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen nicht gegeben hätte, erläuterte der Wohnungsexperte. Insofern erwartet F+B auch für das 4. Quartal 2020 bei den Angebotsmieten eine weitere Seitwärtsbewegung.



Die Bestandsmieten verteuerten sich bundesweit mit 0,4 % im Vergleich von Q3/2020 zum Vorquartal – annähernd identisch mit dem Quartalsvergleich von Q2/20 zu Q1/20im letzten Bericht. Zum gleichen Vorjahresquartal verzeichnete F+B noch einen Anstieg von 1,4 %, sodass die Bestandsmieten auf Jahressicht um 1,3 Prozentpunkte oberhalb der Angebotsmieten gewachsen sind. „Damit hat sich der Trend signifikant verfestigt, dass im Bundesdurchschnitt die Bestandsmieten deutlich stärker wachsen als die Neuvertragsmieten“, sagte der F+B-Gründer. Auf lange Sicht findet hier also eine gewisse Angleichung des Bestands- mit dem Marktmietenniveau statt. Der Verbraucherpreisindex sank im Zeitraum von September 2019 bis September 2020 um - 0,2 %. Die Entwicklung bei den Bestandsmieten bewegt sich damit mittlerweile deutlich oberhalb der Inflationsrate, wird aktuell aber teilweise durch sinkende Energiepreise ausgeglichen.



Neuvertragsmieten und Bestandsmieten veränderten sich mit +0,1 % bzw. 1,4 % im Vergleich zu ihren Vorjahresquartalen nach wie vor deutlich unterhalb des Anstiegs des Gesamt-Index von 5,6 %. Die relativen Abstände zum Gesamt-Index sind nach wie vor deutlich erkennbar – ebenso wie die Schere zwischen der Entwicklung von Mieten und Wohnungs- bzw. Hauspreisen.



Entwicklung im Langfristvergleich

Der Index der Nutzungsart Einfamilienhäuser (EFH) stieg im Vergleich von Q3/2020 zu Q3/2015, also in den letzten fünf Jahren, um 37,4 %. Im Zehn-Jahresvergleich wurden 61,3 % gemessen. Eigentumswohnungen verteuerten sich innerhalb der letzten fünf Jahre im bundesweiten Mittel um 33,5 % und in den vergangenen 10 Jahren sogar um 88,3 %. Deutlich wird hierbei, dass die Eigentumswohnung im Langfristvergleich und entgegen dem Trend der letzten zwei Jahre die Objektart mit der höchsten Preissteigerung gewesen ist.



Die Neuvertragsmieten veränderten sich in den letzten fünf Jahren um 8,3 % und in den vergangenen 10 Jahren um 17,4 %. Die Bestandsmieten entwickelten sich wie üblich etwas moderater um jeweils 6,3 % (Q3/2020 zu Q3/2015) bzw. 10,7 % (Q3/2020 zu Q3/2010). In der Langfristbetrachtung verringert sich damit langsam aber kontinuierlich der Abstand in der Wachstumsdynamik zwischen Angebots- und Bestandsmieten. Der seit 2004 vierteljährlich fortgeschriebene deutschlandweite F+B-Wohn-Index über alle Arten bei Wohnimmobilien (Eigentums- und Mietwohnungen) stieg im 5-Jahresvergleich der dritten Quartale um 27,9 % und binnen 10 Jahren um 50,5 %.



Top-50: Rangliste der Preise von Eigentumswohnungen

Eine Bemerkung vorweg: Die Zeit zweistelliger Preissteigerungsraten binnen eines Jahres ist in der traditionellen Top 50-Liste des F+B Wohn-Index vorbei. Schon allein dieser Umstand deutet in der aktuellen Phase auf eine Beruhigung der Preisdynamik hin. Konstanz, Friedrichshafen, Unterschleißheim bzw. Frankfurt am Main, Heidelberg, Ulm und Freiburg im Breisgau machten im Jahresvergleich der jeweils 3. Quartale 2020/2019 mit Steigerungsraten von 8,4 %, 8,0 %, 7,1 %, 6,7 %, 6,6 % und 5,4 % die größten Preissprünge. Insgesamt wurde bei der Analyse der Top 50-Liste bei den Preisen für Eigentumswohnungen deutlich, dass im 3. Quartal 2020 erneut Gemeinden aus Baden-Württemberg und Bayern die höchste Preisdynamik aufwiesen. Das zeigte sich insbesondere im Vergleich zum Vorquartal, also zu Q2/2020: So stiegen die standardisierten Preise in Erding um 7,3 %, in Lindau (Bodensee) um 6,4 %, in Landshut um 6,1 % sowie in Germering um 5,5 %. Die genannten Städte sind überwiegend Standorte für lokale oder regionale Investoren. Dezidierte Marktkenntnisse der lokalen Mikrolagen, Kapitalanlagen für Privatvermögen und die individuelle Altersvorsorge sowie Kauf zur Selbstnutzung stehen hier häufig im Vordergrund, so dass alleinige Renditemotive seltener dominieren. Werterhalt und Sicherheit stehen als Motive häufig ganz oben. „Eventuell deuten sich hier auch schon durch Corona bedingte Nachfragepräferenzen für preisgünstigere kleinere und mittlere Städte an, die sich z. T. im Umfeld von Metropolen befinden, aber eine deutlich geringere bauliche Dichte aufweisen“, sagte Dr. Leutner.



Die Top 7-Metropolen verzeichneten aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage von Selbstnutzern und Kapitalanlegern eine weiterhin dynamische Preisentwicklung mit kaum veränderten Rangplatzierungen in der Liste der Top 50. Nach dem Spitzenreiter München (mit Preisen für Eigentumswohnungen von durchschnittlich 7.230 Euro/m²) folgte auf Platz 6 (Vorquartal 5) Frankfurt am Main (mit 5.330 Euro/m²). Auf Rang 10 (Vorquartal 12) folgte Hamburg (4.960 Euro/m²), Stuttgart fiel von Rangplatz 11 auf Platz 12 (Durchschnittspreis derzeit 4.890 Euro/m²). Düsseldorf kletterte um einen Rang auf Platz 24 (4.180 Euro/m²), während Berlin mit einem Durchschnittspreis von 3.920 Euro/m² auf Rangplatz 36 (vorher 35) wechselte. Köln (3.790 Euro/m²) fiel um sechs Plätze auf jetzt Nr. 48 zurück. Die Veränderungsraten zwischen Q3/2020 und Q2/2020 bewegten sich zwischen +1,6 % (Frankfurt) und -0,7 % (Stuttgart).



München belegte zwar bei den Kaufpreisen für Eigentumswohnungen unangefochten seinen 1. Rangplatz, allerdings weiterhin mit einer stagnierenden Preisdynamik von jetzt +0,1 % zum Vorquartal. Mit einem standardisierten Maximalwert von 15.310 Euro/m² wird die 15.000 Euro-Grenze erneut überschritten. Auffällig sind die Preisrückgänge im Vergleich zum Vorquartal 2/2020 in Rosenheim (-6,6 %) ebenso wie in Tübingen mit - 3,9 % und Kempten (Allgäu) mit -2,4 %. Hier mag der Einfluss von Neubauprojekten eine Rolle spielen, die in einem Quartal das Preisniveau in die Höhe treiben, nach Abverkauf aber wieder das Durchschnittsniveau absinken lassen. Die relativ niedrigen Fallzahlen lassen trotz hedonischer Preisberechnung die Preiskurven – zumindest in der Quartalsbetrachtung - volatil erscheinen.



Insgesamt wiesen im Vergleich zum Vorquartal Q2/2020 von den 50 teuersten Städte 15 eine negative Preisentwicklung auf. Im Jahresvergleich traf dies auf 10 von 50 Städten zu. Bernd Leutner: „Es zeigt sich insgesamt im Durchschnitt auch hier wie auf Bundesebene eine abnehmende Preisdynamik.“



Top-50: Rangliste der Mietentwicklung

Bei den Neuvermietungsmieten stand München mit Marktmieten von durchschnittlich 16,00 Euro/m² für eine 10 Jahre alte, 75 m² große Standard-Wohnungen unverändert an erster Stelle, jedoch mit 30 Cent weniger als im Vorquartal. Dabei konnte sich der sanfte Rückgang der Angebotsmieten in den vergangenen vier Quartalen nach einem minimalen Wachstumsintermezzo in Q2/20 wieder in einen leichten Sinkflug umkehren. So sanken die Angebotsmieten um -1,6 % zum Vorquartal und -1,1 % zum Vorjahresquartal. München bleibt trotzdem das teuerste Pflaster Deutschlands. Die standardisierten Spitzenmieten verharren bei 30,70 Euro/m² und überschreiten für München als einziger Stadt in Deutschland regelmäßig die 30-Euro-Marke für Wohnungsmieten.



Die Wachstumsdynamik der Neuvertragsmieten hat sich an vielen der 50 teuersten Mietstandorten in Deutschland innerhalb von drei Monaten weiter abgemildert. So wiesen im Vergleich zum Vorquartal 28 Städte einen Rückgang bei den Angebotsmieten auf (im Vorquartal noch 18). Im Jahresvergleich traf dies auf 10 von 50 Städten zu (Vorjahresquartal 6). Besonders auffällig sind ebenfalls die heterogenen Entwicklungen in Bayern, Baden-Württemberg und in Hessen (jeweils Q3/2020 zu Q2/2020):



Landsberg am Lech +9,7 %

Ostfildern +6,6 %

Dreieich +6,3 %

Dachau -10,6 %

Fürstenfeldbruck -5,5 %



Das Analysehaus weist darauf hin, dass die sinkenden Angebotsmieten im 3. Quartal 2020 in den süddeutschen Universitätsstädten Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Konstanz mit einem signifikanten Rückgang der Wohnungsangebote im Segment des hochpreisigen Mikrowohnens und sogenannter „Serviced Appartements“ für Studierende zusammenhängen. Vermutlich warten viele Studierende bei den aktuellen rein digitalen Lehrveranstaltungen erst einmal mit der Anmietung einer Wohnung ab und bleiben in ihren Heimatorten. Diese strukturellen Änderungen bei den inserierten Wohnungen führten dann offenbar zu einem veränderten Preisniveau. „Wir erwarten, dass sich diese Entwicklung nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder normalisiert“, so Leutner.



Die mit der Wiedervermietung einer Wohnung in Frankfurt (Rangplatz 4) mit im Durchschnitt 12,10 Euro/m²) aufgerufenen Marktmieten wiesen mit +1,0 % im Jahresvergleich einen deutlich moderateren Anstieg auf als in den vergangenen zwei Jahren. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das Mietniveau nur noch um 0,7 %. Stuttgart stand auf Rang 5 mit 12,00 Euro/m² und +0,6 % zum Vorjahr. Hamburg (10,60 Euro/m², +0,4 % zum Vorjahresquartal), Düsseldorf (10,30 Euro/m², +1,9 %) und Köln (10,30 Euro/m², +2,8 %) folgten auf den Rangplätzen 21, 27 und 28. Alle Standorte toppen damit den bundesweiten Wohn-Indexwert für die Neuvertragsmieten von 0,1 % im Jahresvergleich z. T. deutlich. F+B stellt fest, dass es an den Top 7-Standorten gerade im Quartal 3/20, also nach dem ersten Lockdown, nur noch eine sehr verhaltene Mietdynamik gab, die sich allerdings noch etwas oberhalb des Bundesdurchschnitts bewegte. Andererseits sind aber auch keine gravierenden Mietrückgänge zu beobachten. „Der Mietmarkt zeigt sich nach wie vor überraschend robust und aus Vermietersicht stabil“, erklärte Leutner. Ganz anders in Berlin.



Im Gegensatz zu den anderen deutschen Metropolen entspannte sich die Entwicklung der Angebotsmieten in Berlin weiter. Mit 8,50 Euro/m² für die Standardwohnung wurde im aktuellen Quartal – wie auch schon im zweiten und ersten Quartal 2020 - ein weiterer leichter Rückgang der Durchschnittsmieten bei der Wiedervermietung verzeichnet. Die durchschnittliche Angebotsmiete lag um -5,3 % niedriger als vor zwölf Monaten bzw. sank zum Vorquartal um -3,1 %. Die Bundeshauptstadt rutschte infolgedessen weiter vom 100. Rangplatz auf Platz 113 ab.



Insgesamt entwickelt sich in Berlin aufgrund des seit dem 23. Februar 2020 in Kraft getretenen Mietendeckels ein zweigeteilter Mietenmarkt mit „Schattenmieten“ auf der einen Seite und den „offiziellen“ Mietendeckel-Mieten auf der anderen Seite. Außerdem ist am 23. November 2020 die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft getreten, der eine rückwirkende Absenkung auch von Mieten aus bestehenden Mietverhältnissen vorsieht, was ein weiteren erheblichen Eingriff in die bestehenden Vertragsverhältnisse zwischen Mietern und Vermietern darstellt. Die dargestellte Entwicklung der Marktmieten in Berlin ist aber nach Ansicht von F+B als Auswirkung des Mietendeckels in seiner ersten Stufe zu interpretieren. „Was von Vermieterseite als Eingriff in die Eigentumsrechte angesehen wird und deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht überprüft werden soll, werden die Landespolitik sowie die Mieterseite als Erfolg dieses regulatorischen Eingriffs interpretieren“, vermutete der F+B-Geschäftsführer abschließend.