Neustart nach Luxus-Aus: Bonava entwickelt 165 Wohnungen in Dortmund

Nach mehreren gescheiterten Anläufen für das langjährige Leerstandsobjekt in der Lindemannstraße 78–80 in Dortmund übernimmt Bonava das Areal. Geplant ist ein Wohnquartier mit 165 Einheiten, darunter auch geförderte Wohnungen. Der Baustart soll 2027 sein.

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Das lange brachliegende Grundstück an der Lindemannstraße 78–80 in Dortmund erhält eine neue Perspektive: Der Projektentwickler Bonava hat das rund 5.437 m² große Areal im Kreuzviertel übernommen und plant dort ein Wohnprojekt mit insgesamt 165 Einheiten.



Zuvor waren mehrere Nutzungskonzepte im gehobenen Wohnsegment gescheitert. Nach dem Auszug des Gastronomiebetriebs Mongos im Jahr 2020 blieb das Grundstück anfangs ungenutzt. Die Pläne des damaligen Entwicklers für luxuriöse Seniorenwohnungen Terragon scheiterte infolge der Kapitalmarktkrise, da diese in die Insolvenz geriet. Übernommen wurde das Projekt zuletzt dann von der Albert Sevinc Planen & Bauen aus Düsseldorf, die sich 2024 aber auch zum Verkauf des Bestandsobjekts entschied. Nun wurde es erfolgreich an den Entwickler Bonava weitergereicht, der die kompletten Gewerbeflächen zu Wohnungen umwidmen will. Grundlage ist eine bereits vorliegende Baugenehmigung, die in der Kubatur weitgehend beibehalten wird. Ergänzend ist eine Tiefgarage vorgesehen.



Geplant ist ein gemischtes Wohnkonzept mit 93 Eigentumswohnungen und 72 öffentlich geförderten Mietwohnungen und einer Gesamtwohnfläche von rund 11.632 m². Die Wohnungen richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Ein besonderer Fokus liegt auf barrierefreiem Wohnraum in innenstadtnaher Lage. Der Baustart ist für 2027 geplant.



„Nordrhein-Westfalen ist eine unserer Wachstumsregionen. Mit dem Erwerb in Dortmund stärken wir unsere Marktposition weiter und reagieren gezielt auf die hohe Nachfrage nach bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum“, sagt Daniel Korschill, Regionsleiter NRW von Bonava.