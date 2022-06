Neustart im Quartier Phoenixhof

Als neues Entrée zum Quartier mitten in Altona – an der Schnittstelle Bahrenfelder Steindamm / Schützenstraße – nimmt das Quartier Phoenixhof eine Scharnierfunktion zwischen Ottensen und Bahrenfeld wahr. Fast zwei Jahre nach Einzug kommt das Unternehmen Essity in diesen Tagen so richtig im „Phoenixkontor1“ (PK1) an. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen war es in den letzten beiden Jahren jeweils nur einem Teil der Belegschaft möglich, zeitgleich die rund 6.000 m² des viergeschossigen Büro- und Geschäftsgebäudes zu nutzen. Jetzt werden alle Mitarbeiter des Unternehmens zurück ins PK1 kommen. Dann nimmt auch das unternehmenseigene Bistro im Erdgeschoss den Betrieb auf.

.

„Aus den Homeoffice-Erfahrungen während der Pandemie haben wir gelernt. Unser Büro ist und bleibt wichtig, um Zusammenarbeit und Wissenstransfer zu fördern. Gleichzeitig können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nun auch Homeoffice-Tage flexibel einplanen“, so Prof. Dr. Karsten Hemmrich, Vice President Global Marketing & Innovation bei Essity und Leiter des Standortes Hamburg. „Mit dem neuen Standort in Hamburg haben wir ein Umfeld geschaffen, das inspiriert und Raum für Kreativität schafft.“



„Wir haben in enger Zusammenarbeit mit Essity einen Standort entwickelt, der den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens gerecht wird“, unterstreicht Jörg Essen, Geschäftsführer der Phoenixhof Kommanditgesellschaft und verantwortlich für die kontinuierliche Entwicklung des Areals, die Bedeutung des Mieters: „Mit dem hauseigenen Bistro im Erdgeschoss werden nun die Bürotage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Essity noch attraktiver.“



Jüngst durfte der Phoenixhof noch zwei weitere Mieter aus dem Bereich Gesundheit auf dem Areal begrüßen: Seit September 2021 ist die Byonoy GmbH, ein als Spin-off der Universität Kiel gegründetes Unternehmen, im 3. Obergeschoss der Schützenstraße 21 beheimatet. Das Unternehmen entwickelt innovative Labormessinstrumente, sogenannte Mikroplatten-Reader. Zudem bereichert seit November 2021 mit der VitaMoment GmbH ein junges Team das Cluster Gesundheit im Quartier. VitaMoment hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nährstoffdefizite präventiv zu vermeiden, bestehende Mängel zu identifizieren und nachhaltig zu behandeln.