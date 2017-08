Neustart für die „Coloraden“ in Wetzlar

Ein gleich doppelter Neustart könnte der darbenden Einkaufsgalerie „Coloraden“ in Wetzlar ins Haus zu stehen: Zum einem hat die FFIRE Immobilienverwaltung das notleidende Shopping-Center von der All-Versicherungsholding gekauft und wird es ab sofort unter die Management-Fittiche der Tochter Grundconsult stellen. Zum anderen zieht der Möbeldiscounter Poco in die Mall an der Bahnhofsstraße 19 ein. Poco darf mit seinem breitgefächerten Einrichtungssortiment und einem sehr konsequenten Marketing ohne Abstriche als Frequenzbringer eingestuft werden. Und partizipiert selbst überdies von der Klientel des frisch eröffneten Ikea-Hauses in Wetzlar [Ikea Wetzlar öffnet seine Pforten].

8.000 m² will der Möbeldiscounter in den derzeit gute 19.000 m² zählenden „Coloraden“ belegen. Um die benötigte Wunschfläche entsprechend herrichten zu können, wird FFIRE das Einkaufszentrum allerdings ein wenig umbauen und um 2.000 m² aufstocken. Die Mall (früher: Herkules-Center) war vor gut vier Jahren schon einmal für 20 Millionen Euro umgekrempelt worden – vermochte allerdings vom Konzept her nicht hinreichend zu überzeugen und verlor zusehends Akzeptanz und Terrain an das benachbarte, attraktive „Forum“ mit seinen 24.000 m² und der stadtbildprägenden Architektur. Kurz und knapp: Mit dem gleichen Branchenmix konnten die „Coloraden“ dem „Forum“ kaum Paroli bieten. Das sahen viele Mieter ebenso – und gingen.



Mit Poco als Ankermieter eröffnet sich die Perspektive einer gänzlich anderen Ausrichtung. Die auch die Ikea-Klientel verstärkt ins Auge fassen könnte. Poco und Ikea haben sich selbst stets als „belebende Konkurrenz“ verstanden und vielerorts gemeinsame Standorte besetzt. Mit beiden könnte Wetzlar durchaus so etwas wie eine veritable „Möbeladresse“ in Mittelhessen werden.