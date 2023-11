Action steht im Neusser Meererhof in den Startlöchern. Mit der neuen Filiale in der Innenstadt feiert der Non-Food-Discounter am 07. Dezember nicht nur eine weitere Eröffnung, sondern auch sein Debüt in Neuss. Vermieter des Meererhofs ist die HG HausGrund Invest GmbH, die die Passage in den letzten Monaten Passage saniert hat.

.