Neuson kauft Büro- und Forschungshub „Infineon Linz“ von LLB

Die Neuson Gruppe hat den Büro- und Forschungshub „Infineon Linz“ in Linz erworben. Verkäuferin ist der offene Immobilienfonds LLB Semper Real Estate von der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft, der sich in Abwicklung befindet. Die Immobilie wird in das Bestandsportfolio der Neuson Real aufgenommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, das Closing ist bereits erfolgt. Die Transaktion wurde von Zeha Real Estate vermittelt.

Der 2021 fertiggestellte Science Park Gebäude in der Donaufeldstraße 5 verfügt über rund 9.630 m² Nutzfläche und liegt in der Nähe der Johannes Kepler Universität sowie des Science Parks der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Die Immobilie ist vollständig bis 2035 an die Infineon Technologies Austria AG vermietet, eine Konzerntochter der börsennotierten Infineon Technologies AG. Das Unternehmen nutzt das Objekt als Büro- und Forschungsstandort. Zur Ausstattung gehören eine Tiefgarage mit mehr als 90 Stellplätzen sowie 73 Außenstellplätze.



Christian Richter, Geschäftsführer der Neuson Real, verweist auf die Bedeutung moderner Arbeitsumgebungen für Technologieunternehmen im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte. Ziel sei es, Immobilien bereitzustellen, die Innovation und technologische Entwicklung unterstützen. „Umso mehr freut es uns, unser Immobilien-Portfolio in diesem Bereich mit dem Erwerb dieser erst kürzlich errichteten Liegenschaft weiter ausbauen zu können“, sagt Richter.



Für den im Jahr 2004 aufgelegten Fonds ist dieser Verkauf ein Schritt im Rahmen der Abwicklung. Die LLB Immo KAG hatte sich im vergangenen Herbst nach Monaten der Aussetzung der Rücknahme zur Abwicklung des offenen Immobilienfonds LLB Semper Real Estate entschieden und Objekte zum Verkauf gestellt. Da die LLB Immo KAG den Fonds als konservativ und mit einer sehr niedrigen Risikoeinstufung beworben hat, reichte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) zu Jahresbeginn eine Unterlassungsklage am Handelsgericht Wien ein. Dabei lehnt sich der Verein an das im vergangenen Jahr ergangene Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth (Az. 4 HK O 5879/24) zur Risikoeinstufung des offenen Immobilienfonds „Uniimmo: Wohnen ZBI” an. Diese war laut des Gerichts nicht zutreffend und hätte daher nicht verwendet werden dürfen. In diesem Fall hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. gegen das ZBI Fondsmanagement geklagt [wir berichteten]. Nach Einschätzung des VKI hätte auch beim Semper Real Estate durch die jährliche Bewertung das Risiko für Anleger deutlich höher eingestuft werden müssen. Je nach Ausgang der Klage können sich etwaige Haftungsansprüche für die Anleger ableiten lassen, zudem könnte die Klage Auswirkungen auf die Verjährung möglicher Schadenersatzansprüche haben.



Die Rechtsfrage nach der Bewertungssystematik bleibt aktuell aber spannend, denn der Rechtsstreit hat eine europäische Dimension angenommen: Das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth zur Risikoklassifizierung des offenen Immobilienfonds in Deutschland ist vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet (Az. EuGH – C-677/25), der klären soll, welche Bewertungsfrequenz für entsprechende Anlageprodukte vorgeschrieben ist. Das Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht ist damit erst einmal ausgesetzt. Eine Entscheidung steht noch aus und wird auch frühestens 2027 erwartet.