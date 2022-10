Der Deutschland-Auftakt der Trammell Crow Company (TCC) gewinnt an Fahrt. Während für das im April erworbene Grundstück in Neuruppin die Baugenehmigung erteilt wurde, konnte TCC am Standort den Erwerb eines zweiten Grundstücksankauf erfolgreich abschließen.

Fotos: Trammell Crow Company



[…]