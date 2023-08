Neumayer Stiftung stellt Häuser in Hausach fertig

Die Neumayer Häuser der gleichnamigen Stiftung werden am 14. September 2023 offiziell im baden-württembergischen Hausach eröffnet. Mit 19 Wohneinheiten und einer Gesamt-Wohnfläche von 1.175 m² bieten das Projekt ab September 2023 bezahlbaren Wohnraum für Menschen in schwierigen Lebensphasen, deren finanzielle Mittel nicht ausreichen, um sich angemessenen Wohnraum leisten oder halten können.

Die Initiative dazu geht auf Hansjürgen Neumayer zurück, die Neumayer Stiftung fungiert als Auftraggeberin und Bauherrin. Für die operative und sozialpädagogische Begleitung hat die Stiftung eine Partnerschaft mit dem Diakonischen Werk Ortenau in Hausach geschlossen.



Das Wohnangebot richtet sich an in Not geratene Alleinstehende, Paare und Familien. Die Mieter erhalten die Chance, ihre persönliche Situation innerhalb von maximal fünf Jahren zu stabilisieren und selbstständig wieder Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt zu finden.



In nur zwei Jahren Bauzeit wurde das solidarische Wohnmodell als zentrales Stiftungsprojekt in der Inselstraße in Hausach errichtet. Entwickelt wurden die Häuser von Architekt Benjamin Schmider von KTL Architekten.