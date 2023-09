Das Jugendstil-Wohnhaus in der Weichselstraße 52 soll in den städtischen Bestand wechseln, soweit die Käuferin, die Hansereal Gruppe, die Abwendungserklärung zum Schutz der Mieter nicht unterzeichnet. Der Berliner Senat hat bekannt gegeben, dass der Bezirk Neukölln für die Problemimmobilie in diesem Fall das Vorkaufsrecht ausüben wird.

