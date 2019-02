Neujahrsempfang: Fehlende Grundstücke und zu viele staatliche Eingriffe bremsen

Im Rahmen seines traditionellen Neujahrsempfangs in Stuttgart plädierte der BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg vor mehr als 200 Teilnehmern aus Politik, Immobilienwirtschaft und Gesellschaft dafür, staatliche Eingriffe in den Wohnungsbau auf ein Mindestmaß zu begrenzen. „Mietpreisbremse und Kappungsgrenze machen Investitionen in den Wohnungsbau unattraktiv, fehlende Grundstücke und eine immer größere Zahl von Bauvorschriften machen das Bauen teurer und bremsen den Bau neuer Wohnungen in Baden-Württemberg“, so Geschäftsführer Gerald Lipka.

