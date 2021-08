Neugestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes weiterentwickelt

Seit dem Wettbewerb zur Neugestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes im Jahr 2017 wurden die Planungen weiterentwickelt und jetzt präsentiert. Laut der Stadt Düsseldorf „vereinen die Entwürfe zukunftsorientierte Mobilitätsangebote, verbesserte Umsteige- und Wegebeziehungen mit den Anforderungen an einen Platz mit Aufenthaltsqualitäten, der auch die Belange des Mikroklimas nicht außer Acht lässt.“

.

Neben einer Qualifizierung des geplanten Hochhauses am Standort des ehemaligen Rheingoldsaales werden darüber hinaus drei Varianten zur Weiterentwicklung des Bahnhofsempfangsgebäudes zu einem zukunftsfähigen Bahnhof vorgestellt.



„Wir haben nun die einmalige Chance, den Konrad-Adenauer-Platz in ein zukunftsfähiges und dem Ort angemessenes Entree dieser Stadt zu verwandeln. Die intensive Arbeit an der Qualifizierung der Siegerentwürfe des Wettbewerbs zeigt, wie viele sich teilweise überschneidende Anforderungen an diesen bedeutenden Platz aufeinander treffen und miteinander in Einklang gebracht werden wollen. Ich bin gespannt, wie nun die Bürgerinnen und Bürger auf diese hochkomplexe Planung reagieren und bin davon überzeugt, dass nach dem Abwägen aller Belange eine Lösung möglich ist“, sagt Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen.



Den aktuellen Stand präsentiert das Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Verkehrsmanagement sowie dem Projektpartner Deutsche Bahn Station & Service AG von Freitag, 27. August, bis einschließlich Sonntag, 12. September, in der Brücke des Centrals, Worringer Straße 140.



„Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist enorm wichtig“, bestätigt Oliver Hasenkamp, Leiter Objektentwicklung und Planung der DB Station und Service. „Wir freuen uns auf die Rückmeldungen der Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger. So schaffen wir es, auf einer gemeinsamen Basis über die Zukunft des Gebäudeensembles aus Hochhaus und Bahnhofsgebäude mit dem Vorplatz zu entscheiden.“