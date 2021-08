Neugeschäft im Segment Immobilien-Leasing fällt auf 900 Mio. Euro

Die Immobilien-Leasing-Neuinvestitionen sind im Corona-Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Dies zeigen die neuen Zahlen des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. (BDL). Nachdem 2019 noch 1,7 Mrd. Euro in Immobilien-Leasing-Transaktionen floss, waren es 2020 rund 900 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 47 Prozent.

.

Damit ist der Aufwärtstrend der vorangegangenen Jahre gebrochen. Um die Bedeutung des Segments Immobilien-Leasing zu verstehen, ist neben dem Neugeschäft auch ein Blick auf den Bestand notwendig: Betrachtet man die Gesamtheit aller laufenden Immobilien-Leasing-Verträge wird die Summe der aktuellen Buchwerte auf rund 12 Mrd. Euro geschätzt.



„Wie viele Wirtschaftsbereiche wurde auch das Immobilien-Leasing-Geschäft von der Pandemie empfindlich getroffen. Unter anderem ist die Finanzierungsbereitschaft der Banken 2020 deutlich gesunken. Aber auch viele Unternehmen, die als Leasing-Nehmer in Frage kommen, haben ihre Pläne während der unsicheren Pandemie-Monate erst einmal auf Eis gelegt“, kommentiert Klaus Busch, Geschäftsführer der CoRE Solutions GmbH.



„Wir rechnen für 2021 mit einem sichtbaren Nachholeffekt. Eine ganze Reihe von Projekten hat sich aufgestaut und wir beobachten zunehmende Aktivitäten, seitdem der harte Lockdown zu Ende ist. Insbesondere im zweiten Halbjahr rechnen wir mit zahlreichen neuen Transaktionen“, ergänzt Marcus Bender, ebenfalls Geschäftsführer der CoRE Solutions.



Immobilien-Leasing ist in Relation zur „regulären“ Immobilienfinanzierung über Banken zwar eine Nische. Allerdings zeigt die Entwicklung der Jahre vor 2020, dass die Nachfrage steigt. Immobilien-Leasing kann insbesondere für Unternehmen eine Lösung sein, die über Immobilien verfügen und Kapital freisetzen wollen, gleichzeitig aber Kontrolle und Zugriff auf die Immobilien behalten wollen.



Klaus Busch führt aus: „Grundsätzlich eigenen sich Immobilien für Sale-and-Lease-Back-Transaktionen besonders, die die Kriterien erfüllen, die bei jeder Immobilientransaktion eine Rolle spielen. Am wichtigsten ist die Bonität des Mieters. Aber natürlich spielen auch Lage, Drittverwendungsfähigkeit und Objektqualität eine große Rolle.



Immobilien-Leasing ist ein kleines Segment innerhalb des Leasing-Marktes. Das Hauptgeschäft stellt das Mobilien-Leasing dar, auf das 2020 60,5 Mrd. Euro entfielen. Im Vergleich dazu ist Immobilien-Leasing mit dem Neugeschäft in Höhe von 900 Mio. Euro eine Nische.