Neues Zentrum für Studium und Promotion für die TUHH fertiggestellt

Mehr Platz für die Wissenschaft: Das neue Zentrum für Studium und Promotion (ZSP) ist heute von der Sprinkenhof GmbH an die Technische Universität Hamburg (TUHH) übergeben worden. Seit Baubeginn Mitte 2019 sind am Campus Schwarzenberg in Harburg moderne Räumlichkeiten für studentische Arbeitsgruppen, die Graduiertenakademie und das Exzellenzkolleg des Zentrums für Forschung und Innovation (ZFI) entstanden. Beauftragt wurde der Neubau von der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB). Als Realisierungsträgerin hat die städtische Sprinkenhof GmbH den Neubau im Mieter-Vermieter-Modell errichtet.

Katharina Fegebank, Wissenschaftssenatorin: „Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Technische Universität Hamburg TU ihren Wachstumskurs nachhaltig weiter verfolgen kann. Das neue Zentrum für Studium und Promotion ist ein weiterer Baustein im begonnenen Wachstumskurs. Studierenden, Promovenden und Lehrenden bietet das ZSP tolle, neue Arbeitsbedingungen direkt im Herzen des Schwarzenberg-Campus. Zur Fertigstellung gratuliere ich allen Beteiligten herzlich und freue mich auf den ersten Besuch im neuen Gebäude.“



Auf fast 2.000 m² Bruttogeschossfläche bietet der dreigeschossige Neubau mehr Platz für die rund 7.800 Studierenden der TUHH. Der erhöhte Flächenbedarf machte den Neubau notwendig und ersetzt den seit den 1970er Jahren errichteten Holzbau am jetzigen Standort des ZSP. Der Aufbau des Gebäudes gliedert sich im Erdgeschoss in das einladende Foyer, das durch die flexiblen Wandelemente verschiedene Nutzungsszenarien ermöglicht und der tiefergelegenen, hellen Cafeteria, die in Zukunft die Mensa der TUHH entlasten soll. In den oberen Geschossen sind Arbeitsbereiche für Studierende und Promovierende vorgesehen, ebenso wie Büros der TUHH-Mitarbeitenden. Das begrünte Flachdach dient der TUHH als Forschungsfläche für das Institut für Wasserbau, das die Regenwasserretentionsfähigkeit unterschiedlicher Gründachaufbauten untersucht. Der vertikal ausgerichtete, klaviaturartige Hochschulbau orientiert sich farblich an der Backsteinfassade des denkmalgeschützten Hauptgebäudes der TUHH, hebt sich aber durch die moderne Materialwahl bewusst ab.



„Nachdem wir in vorangegangenen Projekten auf dem Campus der TUHH bereits erfolgreich mit der BWFGB und der TUHH zusammengearbeitet haben, freuen wir uns umso mehr, dass das ZSP trotz der Corona-Pandemie, die in der entscheidenden Bauphase des Projektes ihren Anfang nahm, termin- und kostengerecht übergeben werden konnte. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen beteiligten Unternehmen, allen Planern und Fachdisziplinen, sowie der TUHH und der BWFGB für die kollegiale Zusammenarbeit in dieser für alle schwierigen Zeit“, so Martin Görge, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH.