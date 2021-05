Neues Zahnzentrum eröffnet im Herzen von Dresden

Im Sommer öffnet das AllDent Zahnzentrum (AllDent Zahnzentrum GmbH) am Altmarkt 10 mitten in der Altstadt erstmals seine Türen. Bereits im vergangenen Jahr vermittelte Beate Protze Immobilien die rund 1.200 m² im Erdgeschoss und der ersten Etage des Büro- und Geschäftsgebäudes an das Behandlungszentrum. In der Zwischenzeit wurden die Praxisräume von der Kadur Gruppe nach Wünschen des Neumieters umgestaltet.

Das siebengeschossige Büro- und Geschäftsgebäude befindet sich in Altmarkter Ecklage im historischen Zentrum Dresdens. Die traditionelle Flaniermeile Prager Straße liegt in unmittelbarer Nähe des Objektes, der Hauptbahnhof in fußläufiger Entfernung. Vermieter des Objektes ist die Polis Immobilien AG.



Mit Dresden erweitert das Unternehmen seine bisherigen Standorte München, Frankfurt am Main, Stuttgart, Augsburg, Hamburg, Wiesbaden und Mainz um ein weiteres zentral gelegenes zahnärztliches Behandlungszentrum.