Neues Wyndham Garden Hotel nahe München Messe

Die Cone Capital AG schließt einen Mietvertrag über 25 plus fünf Jahre und ein Modernisierungsprojekt mit dem führenden lettischen Hotelbetreiber Mogotel Hotel Group ab. Das 4-Sterne-Hotel in der Nähe der Münchner Messe wird das erste Hotel der Franchise-Marke Wyndham Garden in der Stadt sein.

.

Das neue Hotel Wyndham Garden München Messe verfügt über 267 Zimmer, von denen die meisten mit einer Küchenzeile ausgestattet sind, um den Bedürfnissen sowohl von Freizeit- als auch Geschäftsreisenden gerecht zu werden. Darüber hinaus verfügt das Hotel über ein Restaurant mit Terrasse, einen Lounge-Bereich, eine Bar und Tagungsräume. Das Hotel am Stahlgruberring 4 wurde nach den Richtlinien der Marke Wyndham Garden modernisiert und hat erst im Februar 2022 seine Pforten geöffnet.



Das Projekt wird von der Tochtergesellschaft der Mogotel Hotel Group, der Mogotel Development Holding, mit finanzieller Unterstützung des staatlichen lettischen Entwicklungsfinanzierungsinstituts Altum durchgeführt.



Beratend tätig war DLA Piper.