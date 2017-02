Neues Wohnquartierauf Aachener Schrottplatzgelände

Projektentwickler Bonava plant den Bau eines neuen Wohnquartiers auf einem früheren Schrottplatzgelände im Aachener Stadtteil Haaren. Auf dem bisherigen Gelände der ABC-Car Autoverwertung an der Hofenbornstraße 24-28 sollen bis zum Sommer 2018 insgesamt 23 Doppel- bzw. Reihenhäuser entstehen. Die Rückbauarbeiten der bestehenden Werkshallen werden bereits im kommenden April starten.

.

Autoverwertung seit Jahren in der Kritik

Gegen den Betrieb der Autoverwertung hatten sich schon seit Jahren sowohl Bezirksvertreter des Aachener Stadtteils Haaren sowie die Anwohnern in der Umgebung des Areals ausgesprochen. Die Kritiker wollten den Standort eher als reines Wohngebiet durchsetzen, wie die Aachener Nachrichten berichten. Auch Bonava-Projektleiter Dennis Kirchhoff sieht den Industriebetrieb in einer Wohnumgebung kritisch. „Ein Schrottplatz inmitten einer gewachsenen Wohnsiedlung ist heute nicht mehr zeitgemäß“, erklärte er. Auch früher hatte es Interessenten gegeben, die auf dem Schrottplatzgelände investieren wollten. Doch über Verhandlungen mit dem Eigentümer war bisher niemand hinausgekommen.



Verkauf des Wohnprojektes bereits gestartet

Die von Bonava schlüsselfertig angebotenen Häuser bieten jeweils fünf Zimmer, rund 127 bis 135 m² Wohn-/Nutzfläche sowie eine eigene Terrasse. Die Grundstücksgrößen samt Garten und PKW-Stellplatz variieren zwischen 163 und 344 m². Der Verkauf der ersten Häuser zu Preisen ab 335.900 Euro hat bereits begonnen. Nur etwa vier Kilometer vom Aachener Stadtzentrum entfernt, finden sich in direkter Nachbarschaft des nun geplanten Quartiers mehrere Kindergärten, eine Grundschule sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Die Autobahnen A4 und A544 sind ebenso wie die nächste Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr innerhalb von wenigen Minuten erreichbar.





Bonava Projekt in der Hofenbornstraße 24-28 in Aachen-Haaren



Bonava aktiv im Raum Aachen

Die Häuser an der Hofenbornstraße sind bereits das vierte Bauvorhaben des deutsch-schwedischen Projektentwicklers Bonava im Kreis Aachen. Nur wenige Kilometer entfernt baute das Unternehmen 2014 – noch unter dem Namen NCC – ein erstes Wohnquartier im benachbarten Würselen [NCC Deutschland feiert Baustart in Würselen]. Ein Mehrfamilienhaus mit 21 Eigentumswohnungen im Vaalserquartier wurde 2016 fertiggestellt. Weitere 20 Wohnungen des Bauträgers entstehen derzeit am Broibachtal in Herzogenrath [Bonavas Projektpipeline prall gefüllt].