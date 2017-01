Bonava startet zweites Wohnquartier in Teltow

Wohnquartier am Striewitzweg

Der Projektentwickler Bonava plant den Bau von 136 Eigentumswohnungen in der Teltower Innenstadt. Auf einem rund 10.500 m² großen Grundstück am Striewitzweg 17 soll bis Mitte 2019 ein neues Wohnquartier aus fünf Mehrfamilienhäusern entstehen. Mit dem Start der bauvorbereitenden Maßnahmen auf dem Gelände ist somit bereits das zweite aktuelle Vorhaben des deutsch-schwedischen Bauträgers in der „Rübchenstadt“, die durch ihre verkehrsgünstige Lage zwischen Berlin und Potsdam profitiert, angerollt. Nur etwa zwei Kilometer entfernt in der Schönower Straße werden bis zum ersten Quartl 2019 insgesamt 136 Mietwohnungen entstehen, die erst im Dezember von Industria Wohnen für ihren Wohnimmobilienfonds „Wohnen Deutschland II“ erworben wurden [Bonava findet Investoren für Berliner und Hamburger-Projekte].

Die Wohnungen bieten rund 52 bis 97 m² Wohnfläche, zwei bis vier Zimmer sowie je einen Balkon oder eine Terrasse. Zu jeder Wohnung gehört zudem ein gesonderter Kellerraum. Alle vier Etagen sind per Aufzug erreichbar. Unterhalb des Quartiers ist eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen geplant. Weitere 72 Parkmöglichkeiten entstehen im Außenbereich der Häuser. Ein eigener Spielplatz inmitten des Ensembles soll das Quartier abrunden. Der Einzug der ersten Familien ist im Frühjahr 2018 geplant.



Nur wenige Minuten vom Teltower Stadtzentrum entfernt, finden sich in direkter Nachbarschaft ein Kindergarten, diverse Schulen sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Mit dem öffentlichen Nahverkehr sind sowohl Potsdam als auch Berlin in kürzester Zeit erreichbar.