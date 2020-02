Moses Mendelssohn Stiftung und Nord Project planen „Quartier Samsonschule“

Die gemeinnützige Moses Mendelssohn Stiftung, die sich der Pflege des deutsch-jüdischen Kulturerbes verschrieben hat, saniert bis Ende 2023 die historische Samsonschule in Wolfenbüttel. In dem denkmalgeschützten Gebäude sollen rund 150 geförderte Apartments für Studenten entstehen. Auf der benachbarten bisherigen Parkplatzfläche werden vier Mehrfamilienhäuser mit rund 70 Wohnungen gebaut. Als Investor fungiert eine Tochtergesellschaft der Stiftung. Umgesetzt wird das Bauvorhaben am Neuen Weg in unmittelbarer Nähe des Städtischen Klinikums in den kommenden Jahren von Nord Project aus Hamburg, einem langjährigen Kooperationsunternehmen der Stiftung.

