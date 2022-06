Neues Wohnhaus für das Neustädter Flüsseviertel

Der Neubau des Gebäudes Lahnstraße 61-63 in der Bremer Neustadt rückt ein Stück näher. Die Müller & Bremermann GmbH & Co. KG plant an der Adresse den Bau eines Mehrfamilienhauses mit 15 Wohnungen sowie einem Spielkreis im Erdgeschoss. Die Wohnungen werden eine Größe von 1,5 bis 3 Zimmern haben. Einen entsprechenden Bauantrag reichte das Unternehmen Ende letzten Jahres ein und befindet sich derzeit in enger Abstimmung mit dem Bauordnungsamt.

.

Mit einer Baugenehmigung rechnet Müller & Bremermann in den nächsten Wochen. Die Zeitplanung für die Errichtung des neuen Wohnhauses beruht einerseits auf der Erteilung der Baugenehmigung, andererseits auf der aktuellen politischen Lage und der daraus resultierenden stark wachsenden Materialknappheit im Baugewerbe.



Dem Gebäude liegt ein ganzheitlich nachhaltiges, energetisches Konzept zugrunde, das die aktuellen baulichen Standards deutlich übersteigt. Die Fassade soll im Erdgeschoss eine Holzoptik und in den Obergeschossen eine helle Klinkeroptik erhalten. Vor der Planung des eingereichten Entwurfs führte das Unternehmen Gespräche mit zahlreichen Anrainern, um Bedenken zu erfragen und Wünsche einfließen zu lassen. Dabei wurde deutlich, dass sich die Nachbarn eine baldige Realisierung eines Neubaus wünschen, damit wieder ein harmonisches Straßenbild entsteht.