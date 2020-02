P3 Logistic Parks baut neues Amazon-Verteilzentrum in Lengede

P3 Logistic Parks errichtet ab März 2020 in Legende bei Braunschweig ein neues Verteilzentrum für Amazon. Hierfür hat der Investor und Entwickler einen langfristigen Mietvertrag mit dem Onlineversandhändler abgeschlossen. Das Verteilzentrum geht voraussichtlich im Herbst 2020 in Betrieb.

.

Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von 8.250 m² befindet sich in der Maria-Agnesi Straße 7 und umfasst eine Halle mit einer lichten Höhe von 10 Metern sowie 1.150 m² Bürofläche. Die Immobilie ist wie alle P3-Neubauten gemäß DGNB Gold Standard nachhaltig konzipiert und verfügt beispielsweise über eine stromsparende LED-Beleuchtung und energieeffiziente Wärmedämmungen.



Das Gebäude wird nach den höchsten Standards für eine effiziente Paketzustellung bis zur letzten Meile ausgerüstet, um alle Anforderungen an ein Amazon-Verteilzentrum zu erfüllen. Pakete, die von den Logistik- und Sortierzentren des Versandhändlers ankommen, werden in Lengede von den Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt. Mit dem neuen Verteilzentrum wird der Onlineversandhändler die Kapazitäten seiner Lieferkette erhöhen und so seinen Kunden künftig verbesserte Liefermöglichkeiten anbieten können.



„Unsere neue Immobilie haben wir maßgeschneidert nach den Vorstellungen von Amazon für komplexe E-Commerce-Prozesse und Last-Mile-Lösungen konzipiert. Der Neubau stärkt das Logistiknetzwerk unseres Kunden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Ausbau seiner Marktposition. Bei allen Projekten ist es für P3 entscheidend, unseren Partnern einen echten Mehrwert zu bieten. Das ist uns hier gelungen, denn Amazon hat sich für eine langfristige Kooperation entschieden. Von der Zusammenarbeit profitiert selbstverständlich auch die regionale Wirtschaft, denn es sollen über 80 Arbeitsplätze entstehen und die Lieferpartner beschäftigen zudem mehr als 250 Fahrer“, erläutert Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Deutschland. Für die Vermittlung zwischen dem Entwickler und Amazon war CBRE Deutschland zuständig.



„Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Lengede zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken. So kann Amazon Kunden schnellere und flexiblere Lieferoptionen anbieten“, ergänzt Robert Viegers, Direktor von Amazon Logistics in Deutschland.