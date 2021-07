Neues Stipendium: Klimawende braucht Gestalterinnen!

Klimaschutz, Energiewende, Digitalisierung! Dahinter verbergen sich große Herausforderungen auch für die Immobilienbranche – und hochinteressante Berufe und Karrierechancen. Der dazu passende und neue Studiengang startet im Wintersemester 2021/22 an der EBZ Business School in Bochum: der B. Sc. Nachhaltiges Energie- und Immobilienmanagement. Dafür werden Bewerberinnen im MINT-Bereich gesucht, die für technische Berufe begeisterungsfähig sind. Deshalb lobt die Bochumer Immobilienhochschule zwei für Schulabgängerinnen oder berufstätige junge Frauen attraktive Stipendien aus. Die Bewerbungsfrist endet am 15. September.

.

Die „Frauen in der Immobilienwirtschaft e. V.“ unterstützen die künftigen Stipendiatinnen der EBZ Business School dabei ehrenamtlich mit ihrem Expertinnen-Netzwerk. Als größte deutsche immobilienwirtschaftliche Fakultät kooperiert die EBZ Business School seit Jahren mit den Immofrauen, unter anderem im Rahmen eines überaus erfolgreichen Frauen-Mentoring-Programms. „Wir begrüßen die Initiative der EBZ Business School, zwei Stipendien für den neuen Studiengang auszuloben, ausdrücklich“, sagt Katrin Williams, die Vorstandsvorsitzende des Vereins. „Die Stipendien sind eine große Chance und Unterstützung für junge Frauen, die den Schritt in eine Karriere als Wirtschaftsingenieurin in der Immobilienwirtschaft wagen möchten.“



Durch die Stipendien werden jeweils 75 Prozent der Studiengebühren getragen. Der neue Bachelorstudiengang beginnt im Wintersemester 2021/22, dauert sieben Semester und setzt auf die Wochenendform. „Dies aus zwei Gründen“, erläutert Diana Ewert, Rektorin der EBZ Business School. „So ist nicht nur ein berufsbegleitendes Studium möglich, sondern es werden auch Vollzeitstudierende ohne Berufstätigkeit angesprochen. Dies ermöglicht ihnen während der Woche eine individuelle Zeiteinteilung.“



Der neue Studiengang ist eine Marktneuheit und „eröffnet herausragende Karrierechancen“, so Prof. Dr. Daniel Kaltofen, Rektor der EBZ Business School. „Er ist unsere Antwort auf den großen Fachkräftebedarf der Immobilienbranche, der schon heute neben dem ökonomischen auch einen Schwerpunkt im energietechnischen Bereich hat.“ Der neue Bachelorstudiengang wurde gemeinsam mit Fachleuten aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie Energiedienstleistern und -versorgern konzipiert.



Das Tätigkeitsfeld der angehenden Wirtschaftsingenieurinnen ist vielfältig. Im Kern liegt ihre Aufgabe darin, individuelle Energiekonzepte zu entwickeln und dabei energiewirtschaftliche, technische, politische und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Für Quartiere etwa können sie die Energieversorgung sicherstellen, auch wenn sich diese nicht mehr zentral aus einem Kraftwerk, sondern dezentral aus vielen erneuerbaren, also nachhaltigen Quellen speist. Die Einsatzgebiete liegen bei Immobilienunternehmen und Wohnungsbaugesellschaften, Energieversorgern und -dienstleistern, Behörden und Kommunen, aber auch spezialisierten Ingenieurbüros.



„Wir freuen uns sehr, wenn sich junge Frauen an unser technikorientiertes Studium heranwagen“, sagt Kanzlerin Diana Ewert. „Wir haben für unsere Studierenden im Zuge der Corona-Pandemie die Service- und fachlichen Unterstützungsleistungen ausgebaut. Zusätzlich werden sie tatkräftig durch die Immofrauen als Netzwerkpartnerinnen unterstützt. Das alles wird den beiden Stipendiatinnen beim Studium sehr zugutekommen.“