Neues Senior-Trio für Jupiters internationales Vertriebsteam

Jupiter Asset Management gibt die Ernennung von drei Senior-Vertriebsexperten bekannt. Ab sofort stoßen Nick Anderson als Senior Adviser Middle East and Africa, William Lopez als Head of Latin America and US Offshore sowie Paul van Olst als Head of Netherlands zum Unternehmen.

Nick Anderson blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Zuletzt war er Country Manager und Head of Institutional Client Business für den mittleren Osten und Afrika bei Blackrock. Als Senior Adviser Middle East and Africa wird er von London aus die Präsenz von Jupiter in der Region über alle Vertriebskanäle hinweg weiter ausbauen.



William Lopez stößt zu Jupiter nachdem er zuvor vier Jahre lang bei Columbia Threadneedle für US Offshore und Mexiko verantwortlich war. Als Jupiters erster Head of Latin America and US Offshore ist er sowohl für die institutionellen als auch Wholesale-Kanäle zuständig. Lopez wird ebenfalls von London aus arbeiten. Er konzentriert sich darauf, in einem vielfältigen Markt eine starke Präsenz aufzubauen und das Umsatzwachstum voranzutreiben.



Paul van Olst tritt seine Position als Head of Netherlands im neu gegründeten Jupiter-Büro in Eindhoven an. Er wird für den Auf- und Ausbau des Geschäfts in den Niederlanden verantwortlich sein. Van Olst war zuvor über zehn Jahre bei Zurich Financial Services in den Niederlanden tätig, gefolgt von über 15 Jahren bei Fidelity International. Dort hatte er verschiedene Vertriebsleitungsfunktionen in den Niederlanden und Benelux inne und war zuletzt Head of Distribution, Niederlande.