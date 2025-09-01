Neues Schulzentrum „Hasenpfade“: Frankfurt nutzt leerstehendes Bürohaus

In einem ehemaligen Bürogebäude zwischen dem Mittleren und dem Großen Hasenpfad ist ein neuer Interims-Schulstandort für drei Schulen entstanden. Die KGS Niederrad, die Martin-Buber-Schule und Außenklassen der Panoramaschule nutzen gemeinsam über 11.000 m² Fläche. Auch eine neue Sporthalle wurde errichtet. Bildungsdezernentin Sylvia Weber stellt das Projekt als zukunftsweisendes Modell der Umnutzung vor.

