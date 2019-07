Neues Schuh-Outlet in Herne-Wanne

Die Mayer Schuhhandel GmbH aus Osnabrück, ein Unternehmen der Hamm-Reno-Group, hat in der Hauptstraße 277 in der Wanner Fußgängerzone auf 570 m² am 15. Juli 2019 ein neues Outlet eröffnet. Die Neueröffnung ist ein weiteres Plus im Prozess der Innenstadtbelebung in Herne-Wanne. Dort ist in letzter Zeit Bewegung im Einzelhandel zu beobachten. Beispielsweise hat Woolworth für 2020 die Rückkehr nach Wanne angekündigt. Das Aktionskaufhaus Woolworth wird im Frühjahr 2020 in der Wanner Fußgängerzone auf 1.000 m² eine neue Filiale eröffnen. Woolworth war bis vor 10 Jahren bereits in Herne-Wanne vertreten, musste aber das Geschäft in der Hauptstraße 277 aufgrund der damaligen Insolvenz aufgeben. Die zukünftige Mietfläche zwischen Bonita und dm-drogeriemarkt in der Hauptstraße 241 wird sich über zwei Etagen erstecken und entsteht durch Zusammenlegung mehrere Flächen.

.

Der bisherige Mieter EuroShop bleibt auch. Dieser hat bereits 50 Meter weiter, in der Hauptstraße 231, auf einer Verkaufsfläche von 320 m² Neueröffnung gefeiert und sich damit ein Ladenlokal in sehr guter Lage am Buschmannshof gesichert. Der niederländische Vormieter Intertoys hatte sich zu Beginn des Jahres vom deutschen Markt verabschiedet und alle seine 23 Geschäfte in Nordrhein-Westfalen geschlossen.