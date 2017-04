Neues „Quartier an der Friedensallee“ vereint urbanes Leben und Arbeiten

Im Stadtteil Hamburg-Ottensen (Bezirk Altona) soll ein Vorbild für moderne Stadtentwicklung entstehen: Auf insgesamt 8,5 Hektar, einer Fläche von zwölf Fußballfeldern, führen vier Projektentwicklungsgesellschaften aus Hamburg und Düsseldorf Wohnen und Arbeiten in direkter Nachbarschaft zusammen. Zwischen der Friedensallee im Süden, Bahrenfelder Kirchenweg (Westen), Gasstraße (Norden) und dem Hohenzollernring (Osten) entstehen in den kommenden Jahren etwa 1.200 Wohnungen, Gewerberäume für rund 30 lokale Handwerksbetriebe und Dienstleister sowie Büros für mehr als 1.500 Beschäftigte. Neben frei finanzierten Miet- und Eigentumswohnungen sind bis zu 400 öffentlich geförderte Wohnungen vorgesehen („Hamburger Drittelmix“). Innovative Stadtplanung verbindet Wohnungsbau „Rücken an Rücken“ mit den Werkstätten kleiner lokaler Betriebe und integriert soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten. Der Baubeginn soll in diesem Jahr erfolgen.

.

Neben den „Kolbenhöfen“ auf dem früheren Kolbenschmidt-Areal entstehen zwei weitere große Wohn- und Gewerbequartiere auf den Flächen des Verwaltungssitzes der Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH sowie des jetzigen Euler Hermes Hochhauses. Darüber hinaus soll nördlich der S-Bahn Gleise der Neubau des Hauptsitzes der Kreditversicherung Euler Hermes realisiert werden.



Politik und Verwaltung des Bezirks Altona haben die Quartiersentwicklung in enger Abstimmung mit den Vorhabenträgern und unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit auf den Weg gebracht. Projektentwickler sind die Unternehmen Rheinmetall Immobilien GmbH aus Düsseldorf sowie die Quantum Immobilien AG und die ABG Allgemeine Bauträger GmbH zusammen mit der Firma Köhler

& von Bargen Immobilien aus Hamburg.



„Mit dem ,Quartier an der Friedensallee’ entsteht ein Vorbild für ein ,Urbanes Gebiet’ – wie es der Bundesrat gerade erst als neuen Baugebietstyp der Baunutzungsverordnung zur gemischten Verdichtung innerstädtischer Flächen beschlossen hat“, sagte Frank Conrad, Fachamtsleiter Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamts Altona, bei der gemeinsamen Vorstellung der Projekte.



Handwerker-Halle wird Kern der „Kolbenhöfe“

Derzeit finden auf dem ehemaligen Kolbenschmidt-Werksgelände an der Friedensallee 128 Sanierungsarbeiten statt, um die künftigen Nutzungen vorzubereiten. Auf dem mehr als 3,6 Hektar großen Areal entsteht auf Grundlage des Bebauungsplans Ottensen 66 eine vielfältige Mischung aus Wohnen und Arbeiten sowie alten und neuen Gebäuden. In den Wohnbereichen im Süden, Osten und Westen werden rund 420 Wohnungen gebaut – etwa 140 davon öffentlich gefördert als sozialer Wohnungsbau. Im Nordwesten liegt der Gewerbeschwerpunkt des Gebiets. Der Entwurf stammt von dem Hamburger Büro coido architects, das 2013 aus einem zweiphasigen städtebaulichen Realisierungswettbewerb als Sieger hervorgegangen war. Die Vorweggenehmigungsreife für den Bebauungsplan wird voraussichtlich im Oktober 2017 erteilt werden.



Ein wesentliches Element des Vorhabens ist die ehemalige Werkshalle 7, in der lokale Handwerksbetriebe eine dauerhafte Heimat finden sollen. Darüber hinaus sind umfangreiche Gewerbe- und Büroflächen geplant. Der zentrale Quartiersplatz bietet ausreichend Raum für Veranstaltungen, Märkte und gastronomische Angebote.



Wohnungen, Büros, Werkstätten und Kita am Hohenzollernring

Auch der Standort des Traditionsunternehmens Henkel AG am Hohenzollernring wird sein Gesicht in den nächsten Jahren deutlich verändern. Aus einem von Industrie geprägten Gebiet wird in mehreren Bauabschnitten ein neues Quartier entwickelt, in dem eine ausgewogene Mischung von Wohnen und Arbeiten für Belebung sorgen werden. Ab 2019 entstehen rund 260 neue Wohnungen, davon ca. 86 als öffentlich geförderter Wohnungsbau. Grundlage hierfür ist ebenfalls der Bebauungsplan 66.



Im Quartier entsteht ein ruhiger städtischer Platz. Der heute schon vorhandene öffentliche Spielplatz hinter der Häuserreihe am Hohenzollernring rückt in die Mitte der neuen Bebauung. An der Friedensallee entsteht neben dem heute hier schon bestehenden Gewerbehof (Druckerei Langebartels & Jürgens) ab 2019 ein erster Neubau, der in den unteren beiden Geschossen eine Kita und darüber geförderte Wohnungen beherbergen wird. Das Außengelände der Einrichtung orientiert sich zum öffentlichen Spielplatz. Der vorhandene Baumbestand bleibt erhalten.



Das Quartier soll fast vollständig autofrei gehalten werden und wird weiterhin über die Friedensallee bzw. den Hohenzollernring erschlossen. Für den Individualverkehr ist eine Tiefgarage geplant. Die Freiräume zwischen den Gebäuden sind Fußgängern und Radfahrern vorbehalten und laden zum Verweilen und Spielen ein. Die Planungen stammen von den Büros Coido Architects (Sieger im Workshop-Verfahren), Schenk + Waiblinger sowie der ppp Architekten + Stadtplaner GmbH.





Foto v.l.n.r.: Tobias Trapp, Kolbenhof e.V., Holger Gradzielski, Rheinmetall Immobilen, Frank Bohlander, Quantum Immobilien, Dr. Liane Melzer, Bezirksamtsleiterin Altona, Frank Conrad, Leiter Stadtplanungsabteilung Bezirk Altona, Kalle Stubbe, Köhler & von Bargen Immobilien.



Quartier mit 460 Wohnungen und Büros wird hofartig angelegt

Am Standort des Hochhauses zwischen Friedensallee, Bahrenfelder Kirchenweg und Bahngleisen Bebauungsplan Ottensen 67, Vorweggenehmigungsreife voraussichtlich Anfang 2018) plant Quantum auf einer Fläche von 2,5 Hektar den Bau eines Quartiers mit etwa 460 Wohnungen, 155 davon öffentlich gefördert. Die fünf- bis punktuell achtgeschossigen Wohngebäude werden hofartig angeordnet, ein Gebäuderiegel mit einem Sägezahndach (Sheddach) schafft eine räumliche und architektonische Verbindung zur Handwerker-Halle 7 der benachbarten Kolbenhöfe. In den unteren beiden Geschossen sollen Büros Platz finden, darüber sind Wohnungen geplant. Grünflächen, Wege und ein großzügiger Spielplatz runden den Planungsentwurf des Altonaer Architekturbüros Schenk + Waiblinger ab, das 2015 einen städtebaulichen Wettbewerb gewonnen hatte. Der Baubeginn soll voraussichtlich 2020 sein.



Euler Hermes zieht in Neubau nördlich der S-Bahn

Noch in diesem Jahr soll der erste Spatenstich für den Neubau des Hauptsitzes der Zentrale für die Region Deutschland/Österreich/Schweiz des weltgrößten Kreditversicherers Euler Hermes erfolgen. Nördlich der S-Bahngleise wird die Quantum Immobilien AG an der Gasstraße Ecke Bahrenfelder Kirchenweg das neue sechsgeschossige Bürogebäude mit einem terrassenartigen Vorplatz und großzügigen Grünflächen für die 1200 Mitarbeiter am Standort realisieren. Nach dem Umzug in den modernen Klinkerbau, dessen Fassade einen städtebaulichen Bezug zum benachbarten Otto von Bahrenpark herstellt, soll das 1981 errichtete Hochhaus abgetragen werden. Die intensive Prüfung hatte ergeben, dass eine umfangreiche Sanierung weder aus energetischen noch wirtschaftlichen Aspekten Sinn ergeben hätte. Ein neues Parkhaus für die Mitarbeiter rundet das Projekt ab.



Gesamtinvestition von rund 600 Millionen Euro

Die Einzelprojekte werden mit Beginn in diesem Jahr in verschiedenen zeitlichen Abschnitten realisiert und fertiggestellt. Die Entwicklung des gesamten „Quartiers an der Friedensallee“ soll bis zum Jahr 2023 abgeschlossen sein. Insgesamt investieren die vier Projektentwickler mehr als 600 Millionen Euro.