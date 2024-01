Neues Premier Inn Hotel in Bremerhaven geplant

Premier Inn plant einen Hotelneubau zwischen Weser und Nordsee in exponierter Bremerhavener Lage. Die geplante Hotelimmobilie bietet insgesamt 115 Zimmer auf 4.000 m² Geschossfläche. Hinzu kommen 40 ebenerdige Stellplätze auf dem Grundstück. Der Baustart erfolgt voraussichtlich in der ersten Hälfte dieses Jahres und unterstreicht den Expansionskurs der Marke in Deutschland.

.