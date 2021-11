Neues Pflegeheim in Garding für German Healthcare RE Fund

Das Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIFs „German Healthcare RE Fund“ verzeichnet einen Neuzugang. Das neue Pflegeheim liegt im schleswig-holsteinischen Garding und verfügt über 60 Pflegebetten.

.

Verkäufer des Objekts ist HBG Garding Projekt GmbH. Das Pflegeheim „Haus am Geestrücken” ist langfristig an die „Haus am Geestrücken UG“ verpachtet, die dort 60 Pflegebetten betreibt. Das 2016 erbaute Pflegeheim in der Tatinger Straße 54 verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt knapp 3.050 m².



JLL hat im Rahmen des Mandats den Ankaufsprozess für den Spezial-AIF gesteuert. Zudem wird aktuell exklusiv der Ankauf von zwei weiteren Gesundheitsimmobilien geprüft. Der German Healthcare RE Fund, der von Intreal verwaltet wird, konzentriert sich auf Gesundheitsimmobilien und wird schrittweise einen Bestand an Pflegeheimen, betreutem Wohnen, Hybridformen, Reha-Kliniken sowie Ärztehäusern und Medizinischen Versorgungszentren aufbauen. In diesem Zuge hatte JLL bereits im September einen Ankauf in Bad Münstereifel beurkunden können [wir berichteten].