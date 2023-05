Der Bundestag hat am Freitag das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz verabschiedet. Mit dem Gesetz werden die Eigenanteile der Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen gesenkt, während Bewohner in ambulanten Pflege-Wohngemeinschaften und Wohngruppen weiterhin nur einen seit sechs Jahren nicht preisangepassten pauschalen Zuschlag erhalten. Für den GdW ein Fiasko.

