Neues Leben auf altem Leipziger Fabrikgelände

Neubauprojekt Elster-Aue

Projektentwickler Bonava (früher NCC) legte in dieser Woche den ersten Stein für das Neubauprojekt Elster-Aue im Leipziger Stadtteil Großzschocher. Auf dem über 9.000 m² großen Grundstück einer ehemaligen Konservenfabrik an der Brauereistraße 11 werden bis zum Jahresende 2018 insgesamt 38 Reihenhäuser entstehen.

Jedes der Reihenhäuser bietet bei fünf bis sechs Zimmern rund 154 m² Wohnfläche und verfügt über ein Obergeschoss mit Dachstudio und -terrasse. Die 142 bis 406 m² großen Grundstücke erhalten außerdem Gartenterrassen. Zur Ausstattung gehören Fußbodenheizungen sowie eine solargestützte WarmwasseraufbereitungDie aktuellen Kaufpreise der Häuser beginnen bei 339.800 Euro. Derzeit sind bereits 20 der 38 Häuser verkauft.



Das Quartier in der Brauereistraße ist nur wenige Minuten von der nächsten Straßenbahnhaltestelle in der Dieskaustraße entfernt und damit optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. An die ursprüngliche Geschichte des Areals erinnert heute nur noch der Straßenname. Im 19. Jahrhundert lagen hier die Produktionsanlagen der ältesten Stadtbrauerei Leipzigs. Nach den Zerstörungen des 2. Weltkriegs entstand an gleicher Stelle eine Konservenfabrik, die 2008 den Betrieb einstellte. Nachdem die früheren Produktionshallen 2016 vollständig zurückgebaut wurden, können die ersten Bewohner voraussichtlich noch in diesem Jahr einziehen.