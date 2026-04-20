Neues Leben am Bahnhof: Aldi Nord entwickelt Connewitzer Areal

Aldi Nord hat seine Pläne für das historische Bahnhofsgelände in Leipzig-Connewitz vorgestellt: Der Discounter will neben einem modernen Discounter-Markt auch 75 Studentenwohnungen realisieren. In Abstimmung mit der Stadt Leipzig sollen zudem Park-and-Ride-Flächen für Pendler entstehen. Aldi hatte sich das Grundstück im vergangenen Herbst im Rahmen einer Zwangsversteigerung gesichert [wir berichteten].

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