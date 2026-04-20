Discounter plus 75 Studiwohnungen
Neues Leben am Bahnhof: Aldi Nord entwickelt Connewitzer Areal
Aldi Nord hat seine Pläne für das historische Bahnhofsgelände in Leipzig-Connewitz vorgestellt: Der Discounter will neben einem modernen Discounter-Markt auch 75 Studentenwohnungen realisieren. In Abstimmung mit der Stadt Leipzig sollen zudem Park-and-Ride-Flächen für Pendler entstehen. Aldi hatte sich das Grundstück im vergangenen Herbst im Rahmen einer Zwangsversteigerung gesichert [wir berichteten].
Kern des Projekts ist die Realisierung eines modernen Aldi Marktes, der mit 75 Mikrowohnungen für bis zu 99 Studentinnen und Studenten kombiniert wird. Zur Umsetzung dieses Nutzungskonzepts befindet sich Aldi Nord bereits in konkreten und detaillierten Gesprächen mit potenziellen Betreibern von Studierendenwohnanlagen, teilte das Unternehmen mit. Die Kombination aus Handel und Wohnen ermöglicht eine effiziente Flächennutzung an einem gut erschlossenen innerstädtischen Standort und trägt zur Belebung des Quartiers bei. Zudem sollen angrenzende Park-and-Ride-Flächen (P+R) in Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig für Pendlerinnen und Pendler zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das gesamte Bahnhofsgelände in die Entwicklung einzubeziehen und auch den denkmalgeschützten Bahnhofsgebäuden wieder eine langfristige Perspektive zu geben. Das Bahnhofsgebäude befindet sich seit vergangenem Herbst im Besitz von Aldi Nord. Der Discounter hatte sich das Areal, das einst zum Bestand der German Property Group (GPG) gehörte, im Rahmen einer Zwangsversteigerung gesichert [wir berichteten]. Der weiter östlich gelegene ehemalige Güterschuppen befindet sich im Eigentum der Stadt Leipzig und stellt aufgrund seines baulichen Zustands und der eingeschränkten Flächennutzbarkeit eine besondere Herausforderung dar. Eine wirtschaftlich tragfähige Wiederherstellung und Nutzung der Flächen ist außerhalb eines Gesamtkonzeptes nur schwer darstellbar. In den historischen Gebäuden könnten beispielsweise ein Fitnessbereich, umfassende Fahrradstellplätze, ein Studentencafé sowie Büroflächen untergebracht werden. Ziel ist es, die denkmalgeschützte Substanz zu erhalten und ihr durch neue Nutzungen einen klaren Mehrwert für das Quartier zu verleihen.
Die Umsetzung der Bauabschnitte, bestehend aus dem Aldi Markt und den darüberliegenden Wohnungen sowie dem ehemaligen Bahnhofsgebäude, ist im Laufe des Jahres 2027 vorgesehen.