Neues L’Osteria-Restaurant in Wertheim eröffnet

Wenn „Leidenschaft auf Leidenschaft trifft“, wie es Unternehmenschef Friedemann Findeis beschrieb, und wenn „die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt“, so Bürgermeister Wolfgang Stein anerkennend, dann kann Außergewöhnliches entstehen: Dass das neue L’Osteria-Restaurant am Almosenberg in Wertheim-Bettingen außergewöhnlich ist, davon überzeugten sich zahlreiche Gäste am Donnerstagabend bei der großen Eröffnungsparty. Medienvertreter konnten bereits am Nachmittag die Architektur des „Freestander“ genannten Gebäudes und vor allem dessen Inneneinrichtung in Augenschein nehmen.

