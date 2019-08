BEMA holt sich erneut Unterstützung von der ABG

Die BEMA Gruppe holt sich erneut mit der ABG Unterstützung für eine ihrer aktuellen Entwicklungen. Die beiden Projektentwicklungsgesellschaften realisieren zukünftig den nachhaltigen Gebäude-Komplex auf einem 11.133 m² großen Baugrundstück an der Schiessstraße 45-49 als gemeinsames Joint-Venture.

.

Die BEMA Gruppe hat bereits alle wichtigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung der drei innovativen Gebäude im wachsenden Business-Standort Düsseldorf-Heerdt geschaffen. Bereits im Dezember 2018 schloss der Projektentwickler aus Düsseldorf einen Mietvertrag mit Novum Hospitality, die an dem Standort ein modernes Double-Brand-Hotel der Marken Holiday Inn Express und Staybridge Suites mit rund 283 Zimmern betreiben wird. Daneben sind zwei weitere Gebäude geplant: Ein repräsentatives, fünfstöckiges und rund 12.000 m² Bruttogrundfläche umfassendes Bürogebäude mit Panorama-Dachterrasse und filigraner Fassade mit klaren Linien. Zudem umfasst die Planung ein Parkhaus mit rund 472 Stellplätzen.



Mit der Münchener ABG-Unternehmensgruppe holt sich die BEMA Gruppe einen weiteren erfahrenen Projektentwickler an Bord, der insbesondere über Kompetenzen in der Bauausführung verfügt. Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit bereits vier gemeinsame Joint-Venture-Projekte in Düsseldorf umgesetzt. Der Baubeginn des modernen Gebäude-Komplexes in Heerdt, der nach dem Entwurf des renommierten Architekturbüros Caspar aus Köln entsteht, ist für Ende 2020 geplant.



Die kürzlich abgeschlossenen Abrissarbeiten wurden durch das niederländische Familienunternehmen Laarakkers ausgeführt, die besonders umweltschonend arbeiten und 98 Prozent aller beim Rückbau anfallenden Materialien recyceln.



Marno Matthäs, geschäftsführender Gesellschafter der BEMA Gruppe, sieht in dem neuen Joint-Venture-Projekt starke Synergieeffekte für das Bauvorhaben: „Als unabhängiger Projektentwickler ist es unser Anspruch, innovative Gebäude zu erschaffen, die für eine hohe Qualität stehen. Urbane Lebenswelten in denen Wohnen, Leben und Arbeiten miteinander einhergehen und zukunftsfähige Stadtentwicklung stattfinden kann. Gemeinsam mit erprobten Joint-Venture-Partnern wie der ABG-Unternehmensgruppe können wir Synergien und Stärken noch gezielter nutzen und unsere Vision von integrierten Nutzungskonzepten schnell und effizient umsetzen.“



Für Carsten Faust, Geschäftsführer der ABG Allgemeine Baubetreuungsgesellschaft GmbH, ist das Projekt das nächste Kapitel der erfolgreichen Zusammenarbeit: „Wir haben mit der BEMA in der Vergangenheit einige interessante und anspruchsvolle Projekte erfolgreich realisiert“, erläutert er. „Mit dem neuen Gemeinschafts-Projekt an der Schiessstraße erwartet uns eine neue, spannende Herausforderung, die den Düsseldorfer Immobilien-Markt bereichern wird.“



Die Zusammenarbeit der beiden Projektentwicklungsgesellschaften ist dabei eine bewährte Konstellation: Neben dem 2014 fertiggestellten Bürokomplex „Silizium“ – heutiges Headquarters des Technologieunternehmens Huawei – entwickeln die beiden Partner derzeit das „Smart Office“ mit 16.300 m² Bruttogrundfläche in der Airport City. Zudem realisieren sie gemeinsam einen Wohnkomplex an der Worringer Straße in Düsseldorf als Abschluss des „Le Quartier Central“ nach Süden hin und das H2 Hotel an der Toulouser Allee.