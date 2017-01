Ex-Hertie-Gelände: Neubau zu 70% vermietet

Fuhlsbüttler Straße 101

Wie der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner und die Hamburger B&L Gruppe meldet, liegt die Vermietungsquote für das neue Geschäftshaus auf dem ehemaligen Hertie-Grundstück an der Fuhlsbüttler Straße 101 in Hamburg-Barmbek zum Jahresende 2016 bereits bei über 70 Prozent. Nachdem die IntercityHotel GmbH im Dezember einen entsprechenden Vertrag im Rahmen ihrer Expansionsstrategie unterzeichnet hat [Dreifacher Zuwachs in der IntercityHotel-Familie ], summiert sich die vermietete Fläche inzwischen auf über 11.300 m². Vor dem Hotel konnten bereits Mietverträge mit Rewe, Aldi und Rossmann geschlossen worden [Rewe, Aldi und Rossmann ziehen an ehemaligen Hertie-Standort].

In dem Gemeinschaftsprojekt von Development Partner und B&L Gruppe entstehen insgesamt rund 9.000 m² Einzelhandels- und Gastronomiefläche sowie das IntercityHotel mit 209 Zimmern. Der Entwurf stammt von dem renommierten Architektenbüro Bieling Architekten. Der Baubeginn mit Verbau und Aushubarbeiten ist bereits erfolgt; die Fertigstellung des Gebäudes ist für den Herbst 2018 geplant.