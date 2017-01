Arcotel Donauzentrum eröffnet im August 2017

4 Sterne, 158 Zimmer, 5 Tagungsräume, Standort direkt im Shoppingcenter Donau Zentrum, Eröffnung im August 2017 – das sind die „Hard Facts“ des neuen Arcotel Donauzentrum. Nachdem die österreichische Hotelgruppe einen Standort in Wien im November verlorgen hat, ergänzt die Kette ihr Portfolio nun wieder um ein weiteres Haus in der österreichischen Hauptstadt. Es ist damit das Dritte der Marke.

Der neue Standort ist im stark wachsenden Bezirk Donaustadt, dem größten Bezirk von Wien. Der neue Hotelstandort ist Teil des Angebots und der Infrastruktur des Einkaufs- und Entertainmentcenters Donau Zentrum. Derzeit laufen die Modernisierungs- und Umbauarbeiten auf Hochtouren. In diesem Zuge werden auch moderne Tagungsräume für bis zu 99 Personen mit Blick über den 22. Bezirk geschafft, denn die Eröffnung ist für August 2017 geplant. Das Design des Hotels stammt erneut aus der Feder von Prof. Harald Schreiber. Themengebend ist die Donau und so versteht sich das Hotel als Ruhepol zum Relaxen im Zentrum des größten Wiener Bezirks Donaustadt.





Das Arcotel Donauzentrum soll schon im August dieses Jahres starten, zudem will die Kette auch mit einem Boutique-Konzept in Wien an den Start gehen.



Erst im Sommer brachte Arcotel den Pachtvertrag mit dem Betreiber des Donau Zentrums, der französischen Immobiliengesellschaft Unibail-Rodamco, unter Dach und Fach. Mit Höchstgeschwindigkeit wurde das neue Hotelkonzept auf den Weg gebracht.