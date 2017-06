Neues Hermes Logistik-Zentrum in Greven noch strittig

Über den „dicken Fisch“, den sie da an Land gezogen haben, freuen sich die Stadtväter des nordrhein-westfälischen Städtchen Greven (Kreis Steinfurt) ebenso wie die Betreibergesellschaft des AirportParks am Flughafen Münster-Osnabrück (200 Hektar vis-à-vis des Rollfelds auf Grevener Gemarkung): Für rund 40 Millionen Euro will die ECE auf 60.000 m² des Areals ein weiteres Hermes-Logistikzentrum bauen, das 130 Mitarbeiter beschäftigen soll. Grevens Grüne fordern nun allerdings, den Fisch wieder von der Angel zu lassen: Sie befürchten „deutlich vermehrte Nachtflüge“ am FMO.

Die Verhandlungen über den Grundstückskauf im östlichen Teil des Airportparks waren im Mai bekannt geworden und sorgten sogleich für eine rege Disk...

[…]