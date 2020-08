Neues Harbr Hotel ab 2021 in Ludwigsburg

Im April 2021 geht das neue Harbr Hotel Ludwigsburg mit 111 Zimmern an den Start. Der fünfgeschossige Hotelkomplex auf dem „Kallenberg’schen Areal“ liegt direkt am Bahnhof, dem Eingang zur Ludwigsburger Innenstadt. Unter dem Motto „Ankommen. Festmachen. Loslassen.“ richtet sich das neue Hotel der DQuadrat Living GmbH an Geschäftsreisende sowie Touristen.

