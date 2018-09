Neues H2 Hotel an der Toulouser Allee in Düsseldorf

H2 Hotel an der Toulouser Allee

Mit der Bebauung des 1.984 m² großen Areals in 2019 entwickelt das Joint-Venture das letzte freie Grundstück des Stadtquartiers „Le Quartier Central“ an der Toulouser Allee. Das neue H2 Hotel, die Budget- und Designmarke von H-Hotels, integriert sich harmonisch in das urbane Gesamtkonzept des ehemaligen Bahngeländes. Auf insgesamt sieben Etagen finden Businessreisende und Familien zukünftig 250 Gästezimmer, zwei Tiefgaragengeschosse und ein modernes Gastronomieangebot zu fairen Preisen. Die Eröffnung des „nachhaltigen, architektonisch anspruchsvollen Gebäudes mit offenem, hellem und modernem Design“ ist für Ende 2020 geplant.

Alexander Fitz, CEO der H-Hotels AG, ist sich sicher, dass das Konzept der H2 Hotels in der Stadt gut ankommt: „Düsseldorf ist eine Stadt mit viel Lebensqualität: Gerade im jungen, trendigen ‚Le Quartier Central‘ sehen wir viel Potenzial für die Marke H2 Hotels. Wir sind froh, dass wir mit der BEMA und der ABG erfahrene, ganzheitliche Spezialisten gefunden haben, die für hochwertige und schnelle Projektrealisierungen stehen.“



Die Entwicklung an der Toulouser Allee bildet den Schlusspunkt des Quartiers und fügt sich harmonisch in den städtebaulichen Gesamtkontext. Die Zusammenarbeit von BEMA und ABG ist dabei eine bekannte Konstellation: Neben dem 2014 fertiggestellten Bürokomplex „Silizium“ – heutiges Headquarters von Huawei – entwickeln die beiden Partner derzeit das „Smart Office“ in der Airport City. Zudem realisieren sie gemeinsam einen Wohnkomplex an der Worringer Straße in Düsseldorf als Abschluss des „Le Quartier Central“ nach Süden hin. Auf dem rund 18.000 m² großen Grundstück entstehen etwa 450 Wohnungen.