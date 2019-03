Bonava errichtet Wohnquartier „Am Apfelmaar“ in Alfter

Der Projektentwickler Bonava plant den Bau eines neuen Wohnquartiers in der Gemeinde Alfter bei Bonn. Auf einem knapp 14.000 m² großen Grundstück zwischen Eulengasse, Auf dem Rott und Schlebendgesweg sollen bis 2021 insgesamt 8 freistehende Einfamilienhäuser und 12 Doppelhaushälften entstehen.

