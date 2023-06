Neues Essighaus: Tiefbauphase beginnt

Die Bauarbeiten für das Neue Essighaus gehen in die nächste Phase: Der Tiefbau steht bevor. Die Vorbereitungen der Baugrube für eines der zentralen Gebäude des Balgequartiers in der Bremer Innenstadt laufen bereits auf Hochtouren. Nachdem im vergangenen Jahr der Rückbau und die Einlagerung historischer Bauelemente erfolgte, wurde im Herbst 2022 der noch auf dem Grundstück stehende Nachkriegsbau abgebrochen, um Platz für das Neue Essighaus zu schaffen.

