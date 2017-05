Neues Entree zum Domagkpark-Quartier: Quarter City II

Quarter City II

Das ehemalige Gelände der Funkkaserne in München-Freimann war nach dessen Auflösung ein Hotspot für Künstler aus aller Welt. Heute wird hier – ganz im Zeichen dieses kreativen Aufbruchsgeistes - ein neues Business- und Wohnensemble errichtet: Quarter City II. Prominent am Bauhausplatz gelegen, formt es mit seinen beiden Häusern den Eingang zum Domagkpark-Quartier. Das Projekt, welches die Rosa-Alscher Gruppe im November 2016 an eine Gesellschaft des Talanx-Konzerns verkaufte, schafft im nördlichen Teil Raum für Büros, während der südliche Teil, auf 2.500 m², Platz für Gewerbeflächen, Gastronomie und bis zu 25 Wohneinheiten bietet. Der Baubeginn erfolgte bereits Ende 2016, damit die Gewerbe- und Wohnflächen vorraussichtlich ab Herbst 2018 bezugsfertig sind. Die Vermarktung der Wohnungen beginnt in Kürze, sie werden ausschließlich vermietet. Das Gebäude zeichnet sich durch eine nachhaltige Bauweise aus und wird LEED zertifiziert.

.