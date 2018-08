Neues Design für Best Western Hotel am Schlosspark in Lichtenwalde

Das Best Western Hotel am Schlosspark in Lichtenwalde wurde im Zuge des Hotel-Betreiberwechsels zur Hospitality-Pool GmbH im großen Rahmen modernisiert. Unter dem Motto „Moderne meets Barock“ hat das Vier-Sterne-Hotel, das direkt am Schloss Lichtenwalde mit einem der schönsten Barockgärten Deutschlands liegt, alle Gästezimmer renoviert. Außerdem sind zwei neue Hochzeits-Suiten, ein Familienzimmer sowie 24 Superior-Zimmer entstanden.

.

Das Vier-Sterne-Hotel bietet neben dem Haupthaus, unter anderem mit Tagungsbereichen sowie Restaurants, ein Ensemble aus vier Gästehäusern, die in einen parkähnlichen Garten eingebettet sind. Auch die Außenfassaden der Gästehäuser erstrahlen im neuen Look.