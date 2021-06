Neues Commercial Team bei der DQuadrat Living

Die Betreibergesellschaft DQuadrat Living GmbH führt ihren Wachstumskurs fort und erhält zusätzliche Unterstützung im Bereich Revenue, Sales und Marketing. Ziel ist es, mit dem neu aufgestellten Commercial Team die Marken HARBR. Hotel & Boardinghouse, Das Schlafwerk und BE:AT Student Homes mit erfahrenen und engagierten Mitarbeitern voranzutreiben. Hannah Allenhöfer, Jessica Österle und Cornett Mittag bilden das neue Commercial Team der DQuadrat Living GmbH.

Jessica Österle sammelte nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau unter anderem Branchenerfahrung bei den Accor Hotels, NH Hotels und der GCH Hotel Group, bevor sie im August 2020 als Revenue & Systems Managerin zur DQuadrat Living GmbH kam. Seit April 2021 hält Österle nun den Job der Teamleitung inne, mit Fokus auf den Bereichen Marketing, Sales und Revenue.



Auch Cornett Mittag schloss eine Ausbildung zur Hotelfachfrau ab, bevor sie mehrere Jahre als Empfang- und Reservierungsmitarbeiterin in den Hotels Ringhotel Adler Asperg, NH Hotel Stuttgart Airport, Wyndham Stuttgart Airport Messe sowie Arcotel Camino arbeitete. Nach ihrer fast fünfjährigen Tätigkeit bei der GCH Hotel Group im Revenue Bereich unterstützt sie nun seit April dieses Jahres die DQuadrat Living GmbH im Bereich Revenue & Sales.



Hannah Allenhöfer, Verantwortliche für den Bereich Marketing bei der DQuadrat Living, schloss ihr Studium in International Business mit Schwerpunkt Marketing & Management an der Universität Tübingen (B.Sc.) und der Universität Münster (M.Sc.) ab. Nach Stationen unter anderem im Internationalen Marketing bei Bosch Automotive Aftermarket und FreshSurf, einer Surfcompany auf Fuerteventura, war Allenhöfer zuletzt im Fitnessbereich als Marketing Managerin tätig, bevor sie im April 2021 ins Commercial Team kam.