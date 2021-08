Neues Cargo Center am Airport Nürnberg

Weitgehend unbeschadet von der Pandemie entwickelt sich das Frachtgeschäft am Airport Nürnberg. In einigen Segmenten kann sogar ein Wachstum verzeichnet werden, so dass von Seiten verschiedener Speditionen und deren Dienstleister Bedarf für ein drittes Cargo Center besteht. Einen entsprechenden Vorvertrag unterzeichneten jetzt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe und Soheyl Rahmani, Geschäftsführer der Chi Nue Cargo Handling GmbH, als künftiger Ankermieter im geplanten Cargo Center 3.

