Neues Best Western Parkhotel Brehna-Halle eröffnet

Die BWH Hotel Group Central Europe stärkt ihre Präsenz in der Region Mitteldeutschland mit dem neuen Best Western Parkhotel Brehna-Halle in Brehna, das zum Portfolio von Orange Hotels & Resort gehört. Es ist bereits das dritte Hotel, mit dem die deutsche Hotelgruppe Orange Hotels & Resort auf das weltweite Netzwerk der BWH Hotel Group vertraut. Das Parkhotel bietet 80 Zimmer, ein Restaurant und eine Hotelbar sowie ein großes Tagungscenter. Weiterhin stehen Gästen der weitläufige Hotelpark sowie 200 Parkplätze am Hotel zur Verfügung.

„Mit dem neuen Best Western Parkhotel Brehna-Halle haben wir ein angesehenes Tagungs- und Geschäftsreisehotel aus dem Portfolio der Orange Hotels & Resort in unsere Markenfamilie Best Western integriert. Wir freuen uns sehr über den Zuwachs, mit dem wir unsere Präsenz in Mitteldeutschland im wichtigen Wirtschaftsdreieck Halle – Leipzig – Dessau weiter stärken können“, sagt Alexander Teichert, Director Hotel Development BWH Hotel Group Central Europe.



„Mit Best Western haben wir einen vertriebsstarken Markenpartner von internationaler Bekanntheit an unserer Seite, mit dem wir bereits seit einigen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam das volle Potenzial, das das neue Best Western Parkhotel Brehna-Halle für Geschäfts- als auch Privatreisende sowie Tagungs- und Eventgäste bietet, in allen Bereichen effizient ausschöpfen werden,“ sagt Yvonne Schnell, Operation Manager Orange Hotels & Resort.



Das Best Western Parkhotel Brehna-Halle (Thiemendorfer Mark 2) verfügt über 80 Zimmer, die vor dem Markenanschluss renoviert, neugestaltet und mit neuem Mobiliar ausgestattet wurden. Das Restaurant sowie die Hotelbar und der großzügige Lobbybereich haben ebenfalls ein Facelift in Design und Ausstattung erhalten. Für Tagungsgäste und Events verfügt das Parkhotel Brehna über einen Tagungsbereich mit einem großzügigen Tagungsraum von 140 m² und sechs Gruppenräumen von jeweils 25 m². 200 Parkplätze direkt am Hotel sind ebenfalls vorhanden.



Das Best Western Parkhotel Brehna-Halle liegt verkehrsgünstig an den Autobahnen A9 und A14 im Wirtschaftsdreieck Halle – Leipzig – Dessau und unweit des Flughafens Leipzig/Halle. Das überregional bekannte Outlet-Center „Halle-Leipzig – The Style Outlets“ befindet sich in direkter Nachbarschaft des Hotels. Weiterhin bietet die Region auch für erholungssuchende Urlaubsgäste einige Highlights wie die weitläufigen Landschaften der Dübener Heide oder das UNESCO Biosphärenreservat Mittelelbe.